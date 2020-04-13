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羅智強：現在的國民黨比1949年時還慘

最新更新：2020/04/13 10:41

（中央社記者劉冠廷台北13日電）國民黨革實院長羅智強今天說，現在的國民黨比1949年從中國大陸戰敗來到台灣的國民黨還慘；但現在的狀況其實對國民黨是好的，在什麼都沒有的情況下，才能從谷底出發，找到力量。

日前接受國民黨主席江啟臣的邀請，擔任國民黨革命實踐研究院院長的台北市議員羅智強，他今天接受廣播節目專訪時，談起革實院的定位，他表示，革實院以前在國民黨是非常重要的單位，在黨國時期有非常龐大的預算，但現在是沒有錢的；而革實院是1949年國民黨在大陸慘敗後，所成立的單位，工作包括重新定位中心思想，以及培養精英人才。

羅智強表示，某種程度上，現在國民黨比國共戰敗來到台灣時還要慘，至少國民黨在當時戰敗來到台灣，資源還很多，但現在經歷2次總統敗選，「黨道中落」，甚至還有泡沫化的危機。

但羅智強也認為，現在的狀況其實對國民黨比較好，在什麼都沒有的情況，才能夠真正的從谷底出發，才會找到力量，不然以前資源多，很多人是為了這些資源才進入國民黨。

談起如何幫國民黨做到革實院應該要做的事，羅智強表示，核心就是動起來，因此未來會有一波波的行動方案，第一波就是財務3支箭，包括不支薪、捐新台幣80萬元、以及募款1000萬元等；第二波就是要推一個小型客廳會，一次約10人左右，每天固定舉辦，討論議題，第一個系列他打算要談後新冠時期，台灣會面臨的挑戰。

至於如何讓年輕人能夠更了解國民黨，羅智強說，現在10個年輕人中有8個不喜歡國民黨、1個不在乎國民黨，但還是有1個會喜歡國民黨，那就先從這1個人開始；先去接觸，這樣才有機會能夠了解，慢慢就會出現擴散的力量，不能只是坐在那邊等，等著年輕人來認同，所以一定要動起，正向循環就會開始。（編輯：蘇志宗）1090413

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