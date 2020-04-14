防中國滲透 時力：再提反紅媒修法守護民主

（中央社記者陳俊華台北14日電）時代力量立法院黨團總召邱顯智今天說，中共不只文攻武嚇，更透過媒體滲透，企圖影響內部輿論，打擊台灣民主成果，黨團再次提出廣電三法、兩岸人民關係條例、反滲透法等「反紅媒」修法。

時代力量黨團今天舉行黨團會議會後記者會，邱顯智說，從中共總書記習近平2019年告台灣同胞書40週年「習五點」講話，及最近積極大外宣，擴張中共在國際社會與台灣內部的影響力，可看出台灣不僅要面對中共的文攻武嚇，更應嚴防中共從外而內，透過媒體滲透，企圖影響台灣內部輿論，進而打擊台灣民主成果。

邱顯智表示，時力黨團從第9屆力推廣電三法修法，本屆（第10屆）再次提出廣電三法、台灣地區與大陸地區人民關係條例、反滲透法等「反紅媒」相關修法，是因中國透過媒體、宮廟、社團等多元管道滲透台灣，其中最嚴重的就是媒體；台灣的黨政軍早就退出媒體，何況敵國的黨政軍媒體滲透台灣，更要嚴格禁止。

反滲透法部分，邱顯智指出，因為現行反滲透法中，與反紅媒有關的條文，只有第7條規定「受滲透來源之指示、委託或資助，而犯總統副總統選舉罷免法第5章、公職人員選舉罷免法第5章或公民投票法第5章之罪者，加重其刑至1/2」。

邱顯智說，這條文主要是針對選舉、罷免、公投相關的刑責提高，但時力黨團認為，中共對台灣的滲透範疇，遠不只在選舉、罷免等政治相關層面；為處理更廣泛的滲透行為，從根本上處理中國黨政軍透過其經濟銳實力，滲透控制台灣媒體，或威脅利誘台灣媒體接受其指導影響的問題，這次反紅媒三法的提案重點，落在對台灣媒體經營、間接經營與控制的限制上。

邱顯智呼籲，朝野各黨團能共同支持時力的主張，透過立法明文禁止受中國黨政軍指示、委託、資助，或接受中國黨政軍一定金錢或其他財產上利益資助或補助的自然人、法人，禁止其直接、間接經營或控制廣電媒體，或擔任廣電媒體發起人、董監事或經理人。

邱顯智說，修法也將禁止製播、刊載或散布足以危害國家安全的捏造新聞或不實訊息，並提高相關刑責與罰則，來達到防堵紅色媒體滲透入侵，捍衛台灣民主社會的政策目標。（編輯：楊玫寧）1090414