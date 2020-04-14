台灣廣告登紐時強調與世界同在 僑胞盼擴大宣傳

紐約時報14日刊登網路紅人阿滴、設計師聶永真等人發動募資買下的廣告，文案強調台灣即使遭世界衛生組織排除在外，仍不孤單，選擇以行動支持世界。中央社記者尹俊傑紐約攝 109年4月14日

（中央社記者尹俊傑紐約14日專電）紐約時報今天在A7版刊登設計師聶永真等人發動募資買下的廣告，文案強調武漢肺炎蔓延時，台灣與世界同在。紐約台僑期盼擴大宣傳，讓更多人知道台灣有能力且願伸出援手。

世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）8日宣稱台灣以種族與膚色對他人身攻擊後，聶永真、網路紅人阿滴、沃草共同創辦人林祖儀等人發動募資在紐時刊登全版廣告。廣告於14日亮相，傳達台灣能幫助世界的理念。

由聶永真操刀設計的廣告切成上下兩塊，分別以黑、白為底色。上半部以世衛英文縮寫表達「誰」，提出問句WHO can help?（誰能幫忙？）；下半部答道Taiwan.（台灣）。

聶永真透過新聞稿表示，廣告中的WHO使用世衛官方字形，問句選用世衛標準藍色，將其隱喻提供閱聽人解鎖。上下圖像以不同翻轉的視角，各自代表「世衛暨全球深陷的棘手難題」與「創造了另一扇門對全球展開援助的台灣」。

廣告下方英文文案寫道：「孤立之時，我們選擇團結。」

這封寫給世界的公開信表示：「你們並不孤單，台灣與你們同在。我們知道你們的處境，知道這有多麼艱難。台灣2003年受嚴重急性呼吸道症候群（SARS）疫情重創、被世衛組織拒於門外，對此體會甚深。」

「這就是我們分享如何防堵疫情、維持學校與商家開放、確保全民都有口罩，向國際防疫工作做出貢獻的原因。過去數週，台灣提供逾1600萬片醫用口罩支持世界各地醫護人員，與美國與歐盟合作開發最先進的2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）快速篩檢與疫苗。」

「誰能孤立台灣？沒有人。因為我們樂意幫忙。」

旅居紐約數十年、在曼哈頓華埠經營音響生意的台僑吳倩萳看到這則廣告，第一印象是困惑，但因為看到台灣字樣，好奇感油然而生，進一步閱讀文案才逐漸了解廣告想要傳達的理念。

她受訪時說，紐約疫情嚴重，景氣因防疫而陷入谷底，在健康堪慮、生計又大受影響的情況下，本地人不太關心世衛與台灣議題，「時下多數人都不買報紙，紙媒力量沒以前那麼大，應該多在網路平台宣揚台灣有能力且願意幫助世界」。

這則廣告下方刊載網路標籤#TaiwanCanHelp、#TaiwanIsHelping，鼓勵網友在社群平台使用，擴大宣傳能量；並印上QR碼，供讀者掃描連進名為Taiwan Can Help的網站（taiwancanhelp.us），得知更多台灣防疫與援外訊息。

廣告底部標註，2萬6980人參與在紐時刊登全版廣告的群眾募資計畫，剩餘款項將用於與國際夥伴一同對抗2019冠狀病毒疾病。（編輯：林憬屏）1090414