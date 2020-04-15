陳副總統：台灣在危機中展現堅強與慈悲

（中央社台北15日電）副總統陳建仁今天在臉書分享德國總統的談話表示，台灣在2300萬人民同心協力下，看到武漢肺炎疫情可以管控的一線曙光，更讓全世界看到全民攜手團結共度難關、積極幫助處於困境的國家，「我們展現了在危機中的無比堅強和慈悲」。

陳副總統上午在臉書發文表示，德國總統法蘭克-瓦特‧史丹麥爾（Frank-Walter Steinmeier）12日復活節前夕給德國人民的公開談話：「如何面對病毒危機之後的挑戰（Die Krise zeigt, wie stark wir sind）」，充分展現一個具有基督精神的政治領袖的高度與視野。

陳副總統說，德國總統特別強調「靈性的超前部署」，應該感到驕傲。因為大家是以民主戰勝病毒，而不是鐵腕，未來該怎麼走，在於所有人民。這也展現德國文化最令人讚賞的精華：「人性尊嚴與社會反省」。

副總統指出，昨天中央流行疫情指揮中心宣布了經過36天煎熬之後的「零確診病例」，真是天佑台灣，讓大家能夠在2300萬人民的同心協力下，看到武漢肺炎疫情可以管控的一線曙光。

陳副總統說，「我們這個自由民主、開放透明、彼此尊重、相互關懷的美麗國家」，更讓全世界看到面臨瘟疫和死亡的威脅時，全民如何從驚慌恐懼中學習成長，攜手團結共度難關，以及積極幫助處於困境的國家！確實，「我們展現了在危機中的無比堅強和慈悲」。（編輯：蘇志宗）1090415