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酈英傑訪高端疫苗國衛院 驕傲與台灣合作抗疫

最新更新：2020/04/15 20:17
美國在台協會15日在臉書分享處長酈英傑（右）拜訪新竹高端疫苗生物製劑公司與國家衛生研究院的照片，並表示美方很驕傲可與台灣防疫合作。（圖取自facebook.com/AIT.Social.Media）
美國在台協會15日在臉書分享處長酈英傑（右）拜訪新竹高端疫苗生物製劑公司與國家衛生研究院的照片，並表示美方很驕傲可與台灣防疫合作。（圖取自facebook.com/AIT.Social.Media）

（中央社記者陳韻聿台北15日電）台美3月18日簽署防疫合作聯合聲明。美國在台協會（AIT）今天在臉書分享處長酈英傑拜訪新竹高端疫苗生物製劑公司與國家衛生研究院的照片，並表示美方很驕傲可與台灣進行廣泛防疫合作。

台美防疫合作聯合聲明由外交部長吳釗燮和AIT處長酈英傑（Brent Christensen）共同署名；聲明指出，「為共同對抗源自中國武漢的新冠肺炎病毒」，台美雙方將進一步強化諮商與合作機制，共同抗疫，合作項目包括快篩檢驗試劑的研發，以及疫苗和藥品的研究與生產等。

AIT在臉書粉絲團貼文指出，酈英傑今天拜訪了位於新竹的高端疫苗生物製劑股份有限公司，進一步了解公司與美國國家衛生研究院共同研發新冠病毒疫苗的合作案。

根據貼文，酈英傑也拜訪了台灣國家衛生研究院，參觀國衛院的快篩試劑技術。美國很驕傲可以與台灣在防疫方面進行廣泛合作，並分享國際社會有目共睹的防疫抗疫「台灣模式」。

貼文並標記關鍵詞「台灣模式」、「美台作伙抗疫」、「真朋友真進展」、「共同努力共同得益」。（編輯：楊凱翔）1090415

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