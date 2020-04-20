綠委提護照封面三種建議 外交部：最大彈性研議

（中央社記者葉素萍台北20日電）護照封面議題引發討論，民進黨立委鍾佳濱今天提出3種新護照封面，建議外交部評估使用，包括「全漢字」、「國徽改地圖」以及不使用英文國名的「來自台灣的護照」；外交部說，在國內各民眾、黨派共識下，採取最大彈性研議。

立法院外交及國防委員會今天邀請外交部官員報告「我國運用NGO推動國際合作之作法」並備質詢。

鍾佳濱提到，護照上的China時常導致旅外國人被誤認為中國人，領務局有無接獲國人因為護照封面導致的抱怨或求助案；外交部領事事務局長葉非比說，領務局1年約接獲10個案件。

鍾佳濱接著說，「中華民國國徽國旗法」和「護照條例」都沒有規定護照封面要放國徽，他詢問外交部是否有行政權限修改護照封面；外交部次長徐斯儉回應「應該是」。

鍾佳濱指出，國際民航組織並未要求護照上以英文標示國名，他並舉例指出，德國護照以德文寫出國名和德英法文標示「護照」；法國護照是全法文標示；瑞士護照連國名都沒有，而以5種語言標示「瑞士人的護照」；薩爾瓦多護照用中美洲統合體與該國地圖；幾內亞共和國護照使用西非國家經濟共同體的圖樣。

鍾佳濱統計，全球官方語言非英語系的156國之中，有71國未以英文標記國名，佔46%，也就是，當台灣在討論用Taiwan還是R.O.C時，世界上有將近一半的非英語系國家，根本沒在封面標示英文國名；甚至1920年北洋政府時期簽發的護照也是全漢字。

鍾佳濱提出3種新護照封面，推薦外交部評估使用，包括「全漢字」、或比照薩爾瓦多「使用地圖」 或不使用英文國名，比照瑞士的「來自台灣的護照」，並在護照封面上合成珍奶圖案取代國徽，呈現台灣特色。

鍾佳濱認為，避免落入既有爭議，另闢蹊徑，穩健務實，保障在外民眾權益。

徐斯儉答詢指出，立委今天的資料，很有參考性，收集古今中外的案例，提供思考的廣度，在國內民眾、各黨派的共識下，外交部一定採取最大彈性來研議。（編輯：林孟汝）1090420