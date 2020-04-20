張哲平：敦睦艦隊疫調後 盼篩檢高危險群軍民

（中央社記者郭建伸台北20日電）敦睦艦隊24人感染武漢肺炎，確診個案的足跡也陸續公布。國防部副部長張哲平今天說，疫調完成後如果仍有疑慮，且疫情指揮中心還有能量，盼能對高危險群的民眾和軍人進行篩檢，藉此減低國人疑慮。

中央流行疫情指揮中心專家張上淳今天說，已對5名一採陰性的敦睦艦隊成員抽血驗抗體，其中3人出現抗體，意即先前就已有感染狀況。

立法院司法及法制委員會今天排定「國安等級資安站—調查局第四軍的定位與功能」進行專題報告，並邀請相關部會首長備詢。國防部副部長張哲平在會議結束後接受媒體訪問。

媒體詢問，由於部分敦睦艦隊成員抽血驗出抗體，是否未來有可能對部隊所有人員普篩。

張哲平表示，這件事情他有思考過，回去將整體評估並向疫情指揮中心建議，確定是否疫情指揮中心的能量符合國防部需求。

他說，在武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）確診人數還不多時，疫情指揮中心曾說過要3次採驗陰性；但確診人數變多，採驗能量受限，所以就改採2次，篩檢與否仍要看疫情指揮中心能量。

張哲平表示，這次事件影響左營部分地區商家，國防部除了考量營區，也替商家進行環境消毒、減輕疑慮。

張哲平指出，如果有篩檢，對國防部是多一層保障，也能減輕國人疑慮；不過這涉及專業判斷，是否需要做，端看疫情指揮中心評估。

張哲平強調，他指的篩檢不是全國陸海空三軍，而是判斷疫調足跡的高危險群，包含一般民眾與軍人；如果高危險群能夠篩檢，就能降低國人疑慮。（編輯：林興盟）1090420