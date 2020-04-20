龔明鑫：泡麵衛生紙不會短缺 一定買得到

外界擔憂武漢肺炎疫情是否影響民生物資供應，行政院20日下午舉行「紓困振興方案－民生物資盤點」記者會，政務委員龔明鑫（左2）表示，泡麵與衛生紙「不會短缺，一定買得到」，並輔以色彩鮮明、活潑的背板相當吸睛。中央社記者鄭傑文攝 109年4月20日

（中央社記者顧荃台北20日電）外界擔憂武漢肺炎疫情是否影響民生物資供應，政務委員龔明鑫今天表示，泡麵與衛生紙「不會短缺，一定買得到」。

行政院下午舉行「紓困振興方案－民生物資盤點」記者會，政務委員龔明鑫、經濟部次長林全能、農委會副主委陳駿季、衛福部次長何啟功等人出席。

林全能表示，目前泡麵跟衛生紙的供應狀況相當穩定，先前出現過「非正常性需求」後，便與廠商做好溝通與監督機制，也做好隨時擴充生產的準備，目前泡麵跟衛生紙不會有供應匱乏的狀況。

林全能指出，泡麵每個月可以生產400萬箱，每年最多需求的季節是農曆7月的中元普渡，廠商都是以此供貨水準在做準備，有充足生產的數量可供應所需。

衛生紙部分，林全能說，國內有4家生產廠商，已經與廠商建立密切聯繫跟檢視監督機制，每天衛生紙產量約8萬箱，每箱約8串。

他說，外界擔憂衛生紙原料的紙漿，會不會因為疫情產發生供應缺乏的狀況，目前各廠商的紙漿庫存可用到6月底，有的廠商還準備到8月底，足以供應衛生紙生產。

他表示，紙漿以進口為主，去年紙漿進口量約80萬噸，主要進口國為智利及巴西，受疫情影響程度小，今年截至3月底，已進口21.8萬噸，較去年同期增加26%；國內也有生產紙漿，每個月約生產2萬5000噸。

龔明鑫說，紙漿進口量與去年同期相較，已經超前部署1/4以上，正常狀況下不會缺貨。

林全能表示，政府會確保民生物資供應無虞及價格平穩，例如沙拉油每月平均生產量約180萬桶，沙拉油原料黃豆有4.1個月的使用存量；麵粉每月平均生產量約341萬袋，麵粉原料小麥有將近5.5個月的使用存量。

另外，何啟功指出，口罩與額溫槍供應與需求量已逐步穩定，早期的確面臨壓力，但不足的部分已經差不多補足；台灣的呼吸器準備充分，沒有問題；防護衣主要用在醫療環境下，目前數量也足夠。

媒體詢問，敦睦艦隊疫情是否會影響物資。龔明鑫回應，只有收到簡訊者才要進行自主健康管理，一般人不需要太擔心，應不會影響物資供應。

在糧食方面，陳駿季表示，根據國際市場資訊，預期今年生產平順，但因為疫情限制人流出入，導致糧食供應鏈中下游有點脫節，例如貨運無法出港造成出貨延誤，或是各國開始恐慌性搶購、囤積糧食。

陳駿季說，農委會已做好因應，足以供給國內未來6個月的消費需求，如稻米公糧庫存目前有約90萬公噸，未來6個月約可再收成120萬公噸，總計約210公噸，可供21個月的消費量；蔬果供應均高於安全存量水準；豬肉、雞肉與雞蛋的供貨情形穩定；水產品部分，每月供貨量大於國內消費量，若日後因疫情使進口受阻，農委會將要求遠洋漁獲物優先供應國內需求。

陳駿季表示，畜禽飼料使用的黃豆、玉米和小麥，未來6個月有300萬噸存量，可供應至8月底，且美國玉米訂單可以如期出貨。（編輯：鄭雪文）1090420