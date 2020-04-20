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立委指敦睦艦官兵健保卡無出國史 提醒軍方注意

最新更新：2020/04/20 17:24

（中央社記者郭建伸台北20日電）海軍敦睦艦隊24人感染武漢肺炎，時代力量立委陳椒華今天在立法院質詢國防部副部長張哲平時提到，官兵的健保卡沒有顯示出國紀錄，所以他們去看診時，診所也沒辦法判斷是否出國，提醒國防部要注意。

兼任召委的國民黨立委李貴敏也追問健保卡註記一事，並要求將結果送交司法法制委員會立委。張哲平表示，他不清楚健保卡有無註記，但為何不註記、依據何種規範，聽取立委建議後，國防部將亡羊補牢。

立法院司法及法制委員會今天排定「國安等級資安站—調查局第四軍的定位與功能」進行專題報告，並邀請相關部會首長備詢。

時代力量立委陳椒華質詢時提問，官兵在磐石艦上是否都有戴口罩，如果沒有戴口罩是否違法及處罰。

張哲平說，他不敢認定船艦上沒戴口罩有無違法，但有違反國防部制訂的防疫相關規範；違反規定要根據動機、實際違法情況，但也表示處罰有彈性跟範圍。

陳椒華要求國防部提供錄影帶，證明官兵在船艦上有戴口罩。張哲平說，將提供錄影畫面。

陳椒華說，她不相信每個人在軍艦上會24小時戴口罩，至少吃飯、洗澡、喝水時沒有，而空調也可能讓病毒傳播，成為防疫破口，提醒國防部要注意。

此外，她也提到，敦睦艦官兵的健保卡上沒有註記出國史，因此基層醫師沒辦法判斷是否曾出國，提醒國防部這會有潛在風險。（編輯：楊玫寧）1090420

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