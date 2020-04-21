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敦睦艦隊21日再添3人確診武漢肺炎 群聚累計27人
首頁 / 政治

磐石艦就診人數一變再變 國防部拍影片釋疑

最新更新：2020/04/21 13:04

（中央社記者游凱翔台北21日電）國防部昨天深夜更新敦睦艦隊磐石艦上就診人數，針對人數為何一變再變，國防部發言人史順文少將今天拍攝影片表示，因艦上艙間為污染區域，必須逐次消毒完成再整理所獲得資料。

海軍敦睦艦隊24名成員確診武漢肺炎，民進黨籍立委趙天麟昨天在司法及法制委員會質詢時披露，磐石艦共377名成員，其中70人看診71次、5人曾發燒；國防部副部長張哲平當時回應，5人已康復，後續醫師判斷是此案調查重點。

國防部昨天晚上11時48分發布新聞稿，並更新最新數字。磐石艦上目前已確認就診人數148人、226人次，分別為發燒5人次、上呼吸道10人次、頭痛2人次、腸胃不適18人次、暈船62人次、外科41人次、皮膚23人次、口腔10人次、眼科11人次、其他（健康諮詢等）44人次。

針對為何磐石艦上就診人數一變再變。史順文上午拍攝影片表示，艦上目前所有人員都在檢疫隔離，且艙間是污染區域，專案編組逐次按照艙間消毒狀況，整理所獲得的資料，完成所有資料並完全清查病例、做好分類，再將數據公布，讓外界了解軍方沒有任何隱瞞，會把資料移交中央疫情指揮中心，做後續疫情調查使用。（編輯：張均懋）1090421

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