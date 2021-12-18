蘇貞昌：繼續為國家做事 推動能源轉型自由貿易

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（中央社記者賴于榛、郭建伸台北18日電）四大公投皆被否決，行政院長蘇貞昌今晚表示，這次公投並非鳥籠公投，而清楚的民意將讓他更努力續推能源轉型，及讓台灣參與自由貿易體系，後續相關政策執行，則將斟酌各方意見做得更周延。

行政院晚間針對公投結果舉行記者會，包含蘇貞昌、副院長沈榮津、秘書長李孟諺、行政院政務委員鄧振中、經濟部長王美花、內政部長徐國勇、農委會主委陳吉仲皆出席。

蘇貞昌說明前先向民眾一鞠躬。他說，今天天氣不是很好，但全台有800多萬民眾投下公投票，感謝民眾用直接民權，表達對政府政策的堅持，這清楚的民意讓他要更努力讓台灣走出去、能源轉型走下去；政府也會仔細聆聽這次公投過程的不同意見，更周延考慮相關疑慮。

他表示，今天是台灣首次單獨辦理公投，非常肯定社會針對公投題目深入討論，政府會更謙卑、更努力、更堅定為人民服務，讓台灣更好、更有力。

蘇貞昌表示，投票率雖沒有過半，但這也顯示公投並非鳥籠公投，且此次投票率，甚至比過往綁大選的投票率還高。

蘇貞昌也說，公投本應就事論事，跟改組沒有關係，但有政黨操作成倒閣公投，或對政府的不信任投票，都偏離公投意旨，民眾的集體智慧已經很清楚，他會以努力為民眾服務的態度，繼續為國家做事。

國民黨籍新北市長侯友宜遭藍營支持者批評，是四大公投遭否決的戰犯，蘇貞昌則說，公投已表達清楚民意，不評論國民黨內部風波。

媒體詢問，四大公投均未通過，是否有利台灣加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）和未來的台美經貿談判。鄧振中表示，公投結果讓各國收到非常清楚的訊息，就是台灣有決心遵守國際規範、積極參與國際組織，對參與CPTPP和推動台美關係，相信將有新的階段和局面。

至於三接遷離公投與核四重啟公投未通過，是否牽動台灣未來淨零碳排等政策，王美花則表示，第三天然氣接收站可以穩定供電、減碳、減煤、減空污並且保護藻礁，經濟部將督導中油公司如期、如質完成。

王美花也說，核四重啟困難重重，公投後經濟部將督導台電處理核四，並與地方溝通後續，至於後續能源轉型與淨零碳排政策，將透過跨部會討論、執行，「台灣一定是先低碳、後零碳」。

蘇貞昌稍晚也在臉書表示，無論公投的正方還是反方，都是政府服務的對象，台灣歷經多次民主選舉，無論政治上有多少分歧，始終必須團結走下去，才能將台灣建設成一個世世代代安身立命的家園。

他說，政府會根據公投結果，繼續推動能源轉型、參與自由貿易體系，做出好成績，讓台灣更有競爭力，也讓民眾能享有更多福利。（編輯：林興盟）1101218