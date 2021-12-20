藍委指人權會績效不彰 預算遭凍結500萬元

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（中央社記者陳俊華台北20日電）立法院司法及法制委員會今天審查監察院111年度總預算案，人權會預算較今年度增列2077萬餘元；國民黨立委葉毓蘭指人權會僅完成1件調查報告，績效不彰，經協商後決議凍結500萬元。

立法院司法及法制委員會今天邀監察院秘書長朱富美、國家人權委員會執行秘書李昀等人列席，審查111年度監察院及所屬總預算案。

人權會111年度預算編列新台幣1億3919萬9000元，較110年度增加2077萬7000元，主要增列國際人權公約國家報告獨立評估意見及人權獎項等經費693萬9000元；系統性訪查、防制酷刑訪視等經費717萬1000元；赴國外進行專案性調查人員旅費252萬4000元；出席國際性人權組織會議、訪視及考察國外人權機構經費250萬元。

葉毓蘭提案指出，人權會截至9月只完成「林水泉案」調查報告，與監察院各常設委員會1月到8月已完成329件調查報告相較，人權會績效不彰，卻還增列2077萬預算，因此提案凍結500萬元，待監察院就人權會如何改善績效，提出書面報告後才可動支。

國民黨立委鄭麗文則提案指，人權會多筆預算與監察院共同編列，不利預算審議，提案凍結人權會預算30%，待提出經費分攤計畫專案報告後，經同意才可動支。

另外，人權會編列「設備及投資」945萬8000元，鄭麗文說，這筆預算是用於製作新網站，但重點是推動人權業務，非網站行銷比賽，因此提案全數刪除。

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經在場立委討論後，司法及法制委員會召委葉毓蘭表示，除鄭麗文的2項提案保留送朝野協商外，其餘各項提案合併凍結500萬元、國外旅費凍結20%。

另外，會中通過民進黨立委劉世芳提出的主決議指出，截至8月底，人權會累計執行數占累計分配數的比率僅25.72%，預算執行率偏低，預算執行情形需要積極管考，請監察院3個月內提出書面報告，送交司法及法制委員會。（編輯：康世人）1101220