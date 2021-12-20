蔡總統赴花蓮拜會證嚴法師 感謝慈濟捐助疫苗

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者葉素萍台北20日電）總統蔡英文今天親赴花蓮拜會證嚴法師，她感謝慈濟基金會在疫情最困難時站出來，與台積電、鴻海一起捐助疫苗、撐政府一把；證嚴法師則說，這是造福人間，平常結好緣很重要，這波疫情也看到國際社會給台灣的回饋。

蔡總統今天親赴花蓮，感謝慈濟基金會捐助BNT疫苗，這項行程未公開，總統府會後公布影片。

蔡總統感謝慈濟基金會創辦人證嚴法師跟慈濟，在疫情最困難時站出來，與台積電、鴻海一起捐助疫苗，她先前有跟證嚴法師通視訊；蔡總統說，那段時間全球疫苗都緊張，最困難時，慈濟、台積電、鴻海等民間組織站出來撐政府一把，對台灣民心非常重要而且感動，那時大家心就定下來。

蔡總統說，她一直覺得慈濟是台灣一個很重要國力的延伸，從慈善出發、走出去，對國家是非常大功德。

證嚴法師回應提到，總統應該也是很操心、很勞力，不管是上山或到下鄉，都要面面關懷，很辛苦。蔡總統笑說，這本來就是總統要做的事。

證嚴法師接著說，慈濟人都不說辛苦，要說幸福，都是造福人間，雖然很辛苦，蔡總統這樣關心出面，可以帶動很多人的方向，這一波疫情，每個台灣人都應該關心。

蔡總統認為，台灣未來會面對更多挑戰，但台灣韌性強，因為有很多組織能夠與政府協力、穩定民心，再困難，只要民心穩定，都可以度過；她感謝慈濟多年來，提供台灣社會穩定的力量，她相信全台灣人都很感激，尤其BNT疫苗優先用在年輕人、學生，讓家長比較安心，雖然財務壓力很大，但對台灣是很大功德，感謝證嚴法師很有魄力決心。

證嚴法師指出，平常結好緣很重要，這波疫情，國際也很關心台灣，這都是台灣平常哪裡有災情，關心付出一點，這波就得到幾十個國家回饋。（編輯：林興盟）1101220

總統蔡英文（左）20日前往花蓮慈濟靜思精舍拜會證嚴法師，感謝慈濟基金會捐贈疫苗。（總統府提供）中央社記者葉素萍傳真 110年12月20日

總統蔡英文（左）20日拜會證嚴法師，她肯定慈濟在這麼多年來，為台灣社會提供穩定力量，是台灣人的福氣。（總統府提供）中央社記者葉素萍傳真 110年12月20日