外交部：韓國稱考量兩岸關係 取消唐鳳演講

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（中央社記者游凱翔台北20日電）韓國16日臨時取消行政院政委唐鳳的線上演講邀請，外交部已召見韓國駐台代表並表達不滿。外交部今晚指出，韓國稱取消原因為「考量兩岸關係各層面」，而韓國在台代表則指出，會如實向韓方轉達台灣立場。

外交部晚間發布新聞稿表示，韓國政府「第四次工業革命委員會」（The 4th Industrial Revolution Committee）16日清晨臨時取消行政院政務委員唐鳳原訂在當天舉辦的「2021第4次工業革命全球政策會議」（The 4th Global Policy Conference on the 4th Industrial Revolution）線上演講邀請，對於韓方失禮行為，外交部已召見韓國駐台北代表部代理代表，並表達強烈不滿，台灣駐韓國代表處大使唐殿文也同步向韓方表達台灣政府的嚴正抗議。

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針對事件原委，外交部發言人歐江安晚間告訴中央社記者，第四次工業革命委員會在16日台北時間上午7時50分，以電郵通知唐鳳辦公室臨時取消邀請，稱原因為「考量兩岸關係各層面」（Various aspects of cross-Strait issues were taken into consideration），但台灣駐韓國代表處向韓方抗議時，該委員會並未說明原因。

歐江安進一步指出，外交部召見的洪淳昌代理代表則指出，他對全案還沒有很完整的了解，但會向韓國外交部如實轉達台灣立場；另外，根據洪淳昌初步了解，第四次工業革命委員會是基於「綜合性考量」取消邀請，台韓關係及雙方實質合作將穩定不變。（編輯：蘇龍麒）1101220