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唐鳳線上演講遭取消 外交部召見韓駐台代表表達不滿

2021/12/20 19:39（12/20 21:09 更新）
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針對韓國政府16日臨時取消行政院政務委員唐鳳（圖）線上演講邀請，外交部已召見韓國駐台代表表達不滿，台灣駐韓國代表處也同步向韓方表達台灣的嚴正抗議。（中央社檔案照片）
針對韓國政府16日臨時取消行政院政務委員唐鳳（圖）線上演講邀請，外交部已召見韓國駐台代表表達不滿，台灣駐韓國代表處也同步向韓方表達台灣的嚴正抗議。（中央社檔案照片）
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（中央社記者游凱翔台北20日電）外交部今天表示，韓國政府16日臨時取消行政院政務委員唐鳳的線上演講邀請，對於韓方失禮的行為，外交部已召見韓國駐台代表並表達不滿，同時台灣駐韓國代表處也同步向韓方表達台灣的嚴正抗議。

外交部晚間發布新聞稿表示，韓國政府「第四次工業革命委員會」（The 4th Industrial Revolution Committee）16日清晨臨時取消行政院政務委員唐鳳原訂在當天舉辦的「2021第4次工業革命全球政策會議」（The 4th Global Policy Conference on the 4th Industrial Revolution）線上演講邀請，對於韓方失禮行為，外交部已召見韓國駐台北代表部代理代表，並表達強烈不滿，台灣駐韓國代表處大使唐殿文也同步向韓方表達台灣政府的嚴正抗議。

外交部指出，「第四次工業革命委員會」為韓國總統文在寅於2017年頒布命令成立，設有兩名委員長，其中1名為國務總理，12名委員由部會首長擔任。主要職責為研議並協調人工智慧與數據等新科技發展，以國家層級發展第4次工業革命相關產業。

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外交部說，該委員會於9月邀得唐鳳同意，在舉辦「2021第4次工業革命全球政策會議」的「社會創新」場次，以「Taiwan’s Digital Social Innovation」為題發表演講，並在議程中以「台灣數位部長」（Digital Minister，Taiwan）稱呼唐鳳。

外交部表示，感謝唐鳳協助拓展國際交流的不懈努力，並在此重申，中華民國台灣是主權獨立的國家，有權與世界各國進行交流及深化往來。台灣政府將堅持維護國家主權與尊嚴，並繼續與所有民主國家深化合作，共同守護自由、民主與人權等普世價值，繼續扮演世界良善力量的積極角色。（編輯：蘇志宗）1101220

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