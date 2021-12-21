取消唐鳳演講涉中？ 韓外交部：考量諸多狀況決定

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行政院政務委員唐鳳原訂16日受邀在韓國第四次工業革命委員會論壇線上演講臨時遭取消，韓方表示，這是綜合考量諸多狀況後的決定。（中央社檔案照片）

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（中央社記者廖禹揚、鍾佑貞首爾／台北21日專電）行政院政務委員唐鳳原訂16日受邀在韓國第四次工業革命委員會論壇線上演講臨時遭取消，韓國外交部表示，這是綜合考量諸多狀況後的決定，並表示中方從未就此事聯絡韓方。

直屬韓國總統的第四次工業革命委員會16日於首爾舉辦2021第四次工業革命全球政策論壇，邀請國內外專家業者與會，主辦單位也以邀請唐鳳為主要與會人士之一，預定以Taiwan’s Digital Social Innovation為題進行線上演講並在議程中以「台灣數位部長」（Digital Minister，Taiwan）稱呼唐鳳，但卻在當天通知取消邀請。

韓國外交部今天對中央社記者表示，取消台灣方面出席，是綜合檢討諸多狀況後做的決定，並重申韓國政府推進與台灣非官方實質交流的基本立場不變。

朝鮮日報、國民日報等韓國當地媒體報導此事時，都對是否受到中方壓迫表示質疑。

不過，對於記者詢問中方是否就此事聯絡相關單位，韓國外交部表示「完全沒有」；第四次工業革命委員會說明取消唐鳳演講的說法，也與韓國外交部說法一致，稱是「綜合檢討諸多狀況」的決定。

外交部發言人歐江安今天在例行記者會上指出，第四次工業革命委員會於會議當天，也就是台北時間16日上午7時50分以電郵通知唐鳳辦公室臨時取消邀請，稱原因為「考量兩岸關係各層面」（Various aspects of Cross-Strait issues were taken into consideration）。但是駐韓國代表處向韓方抗議時，該委員會並未說明原因。

她說，外交部召見的韓國代理代表洪淳昌表示，他對全案還沒有很完整的瞭解，但會向韓國外交部如實轉達台灣的立場。

歐江安表示，針對韓國政府第四次工業革命委員會臨時取消唐鳳的演講邀請，外交部表達政府嚴正不滿立場。（編輯：韋樞／周永捷）1101221