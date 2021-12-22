政治受難者漸凋零 立委促政院提權利回復條例草案

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（中央社記者林育瑄台北22日電）民進黨立委江永昌等人今天說，許多政治受難者被剝奪生命、財產，將其權利回復才是真正的正義；受難者逐漸凋零，轉型正義有時間壓力，行政院應盡速將政治受難者權利回復條例草案送立法院審議。

民進黨立委江永昌、賴品妤、蘇治芬、無黨籍立委林昶佐與政治受難者團體聯合工作小組今天共同在立法院召開記者會，提出以上訴求。

促進轉型正義委員會7月間曾表示，5月11日已函送行政院「促轉條例部分條文修正草案」，給予當事人確認行政不法的證明，另提出「威權統治時期國家不法行為被害者權利回復條例草案」（權利回復條例），若通過後被害者或家屬即能向國家請求賠償。

賴品妤說，民間團體與受難當事人都有共識，轉型正義工程進度遲緩。促轉會已將權利回復條例草案送行政院審議，原本希望院版草案年底前送至立法院，但都沒有看到。

江永昌指出，現行促轉工作是還原歷史真相，但將當年被剝奪的自由、財產、性命做到權利回復，才是真正的正義，而且「遲來的正義距離正義很遙遠」。此外，促轉會任期至明年5月，其提出的權利回復條例草案中，行政院須設立基金會，他質疑屆時由一個將要結束業務的機關，來討論行政院要設立的基金會。

林昶佐指出，雖有幾位立委提出權利回復條例草案，但行政院版本可以綜觀財政狀況與跨部會情勢，因此一定要有院版、不可能單就立委提案審查法案，請行政院盡速提院版草案。

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蘇治芬表示，時間對倖存受難者非常不利，權利回復涉及財產問題，一定會涉及法律，行政院應趕快處理、不要再拖延。

政治受難團體聯合工作小組召集人蔡寬裕說，許多政治受難者希望有生之年看到自己的權利回復，很多人已80、90多歲，近期時常參加其他難友的告別式，時間是轉型正義最大的敵人。促轉會任期明年5月屆滿，希望行政院不要讓政治受難者期待落空。（編輯：郭無患）1101222