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強颱雷伊重創菲律賓 台灣捐50萬美元助賑災

2021/12/22 19:44（12/22 20:11 更新）
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外交部長吳釗燮（右）22日捐贈50萬美元予馬尼拉經濟文化辦事處（MECO）主席費南德，協助菲律賓風災重建。（外交部提供）中央社記者王慶剛傳真 110年12月22日
外交部長吳釗燮（右）22日捐贈50萬美元予馬尼拉經濟文化辦事處（MECO）主席費南德，協助菲律賓風災重建。（外交部提供）中央社記者王慶剛傳真 110年12月22日
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（中央社記者王慶剛台北22日電）強颱雷伊近期重創菲律賓，造成至少375死亡，超過40萬人無家可歸。台灣今日捐贈菲律賓50萬美元協助賑災，外交部長吳釗燮表示台菲休戚與共，將與菲國站在一起。

外交部晚間發布新聞稿指出，雷伊本月16日以強颱之姿襲擊菲國，導致菲國中部及南部地區嚴重水患與土石流。截至昨日（昨天），至少已375人死亡、數十萬人無家可歸。菲國總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）也於同日宣布維薩亞斯群島（Visayas）及民答那峨（Mindanao）等6大區域，為重災狀態。

台灣政府決定捐贈菲律賓50萬美元，協助災後重建。捐贈儀式於今天舉行，由吳釗燮主持儀式，馬尼拉經濟文化辦事處（MECO）主席費南德（Wilfredo B. Fernandez）代表受贈。

吳釗燮在捐贈儀式中，代表台灣向菲律賓政府及遭逢風災的人民，表達誠摯慰問與關懷，並指出，台灣與菲律賓是近鄰，雙方人民往來密切，彼此休戚與共，台灣人民對菲律賓遭逢風災感同身受，因此第一時間伸出援手，期盼菲律賓中南部受災地區早日重建，儘速恢復正常生活。

費南德則代表菲律賓政府，感謝台灣慷慨解囊，也強調菲國政府會妥善運用台灣善款，在最短的時間內，分配所需資源給災區民眾。

菲律賓是台灣重要發展夥伴，在台灣目前約有15萬名菲籍移工及新住民。台灣政府將與菲國人民站在一起，一同協助重建，並期望菲律賓早日度過難關。（編輯：蘇龍麒）1101222

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