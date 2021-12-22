中央總預算案逕付二讀 侯友宜：違民主精神

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民進黨立法院黨團21日在立法院會提案變更議程，將111年度中央政府總預算案自委員會抽出，逕付二讀，引發爭議。新北市長侯友宜（左2）22日受訪表示，「像總預算這樣，沒有經過一讀大家好好地監督，貿然地到第二讀去，我想這也是違反一個民主的一個精神，這是不可取的」。中央社記者王鴻國攝 110年12月22日

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（中央社記者王鴻國新北22日電）新北市長侯友宜今天針對中央總預算案逕付二讀表示，未經好好監督，貿然到二讀，違反民主精神。民主進步黨立委張宏陸指出，中國國民黨立委拒審，逕付二讀才能解決問題。

侯友宜今天主持五股垃圾山翻轉為五股「夏綠地」成果發表感恩茶會，他接受媒體聯訪時表示，30幾年來，城市之瘤五股垃圾山經過新北市政府團隊及業者、地主共同配合，總算把垃圾山變成「夏綠地」，讓新莊、泰山、五股等地區變得更不一樣。

民進黨立法院黨團昨天在立法院會提案變更議程，將明年度中央政府總預算案自委員會抽出，逕付二讀，引發爭議。

侯友宜接受媒體詢及總預算案逕付二讀等問題時，他指出，要永遠記得國家人民的利益，永遠用做事的態度為國家盡忠為人民負責，「今天做任何事情我們以這樣一個態度超越我們的黨，超越我們的派」。

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他表示，「所以像總預算這樣，沒有經過一讀大家好好地監督，貿然地到第二讀去，我想這也是違反一個民主的一個精神，這是不可取的」。

對此，張宏陸指出，侯友宜在程序上搞錯了，一讀已完成了，後續才會送到委員會審查，但遇國民黨立委拒審，只有逕付二讀才能解決問題，因此，侯友宜要求大家好好監督的話是對的，國民黨立委應依民主精神好好地審查及監督。（編輯：戴光育）1101222