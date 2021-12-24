主持動員會報 蘇貞昌：平時澄清假訊息、戰時穩民心

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（中央社記者賴于榛台北24日電）行政院長蘇貞昌今天主持「行政院動員會報110年度會議」時要求，面對當前嚴峻且複雜多變情勢，各部會對權責所管的爭議訊息或假訊息，應建立相關澄清機制；整個社會平時愈能辨識錯假訊息，戰時就愈有能力穩定軍心及民心。

行政院晚間發布新聞稿指出，蘇貞昌今天主持動員會報。他在會中先感謝國防部長邱國正與國軍，今年初遭逢百年大旱時，國防部不落人後，不但派水車載水，並協助清淤水庫；防疫時也出動化學兵沿街協助消毒，動員國軍醫院協助施打疫苗、成立中央防疫專責醫院。

蘇貞昌提醒，相關部會平時針對資金籌集、物資準備及全民教育等各方面動員任務皆力求落實，然而面對當前嚴峻且複雜多變的情勢，應改變觀念，並戮力貫徹相關作為。

他說，行政院已將「海空戰力提升計畫採購特別預算案」送請立法院審議，明年1月1日國防部「全民防衛動員署」正式成立，從中央到地方都應繃緊神經，隨時應對狀況發生。

蘇貞昌表示，總統蔡英文上任以來，充分展現自我防衛決心，相關友我國家也盼台灣拿出決心，因此全民意志的展現至為重要。

他說，中央、地方都應加速做好全民動員準備，政府已陸續推動國防自主、國機國造及國艦國造等政策，希望能快速提升國家防衛能力；此外，除了物資準備，全民心理及相關機制的準備工作與運用也非常重要。

蘇貞昌提醒，政府機關針對權責所管的爭議訊息或假訊息，應建立相關澄清機制，整個社會平時如愈能辨識錯假訊息，戰時就愈有能力穩定軍心及民心。

蘇貞昌要求各部會，就現在及未來可能發生的各種動員情況，重新進行全面盤整，就像台灣面對疫情瞬息萬變，防疫政策也做了滾動式調整。

他說，倘突有非常緊急的狀況發生，恐導致斷水、斷糧等情事，相關部會應展現決心與意志，預先研擬相關因應作為，避免造成民心浮動與亂象。

另外，針對國防部提報「112-113年度全民防衛動員準備綱領」，蘇貞昌裁示修正通過，並指出此案清楚規範行政院及各縣市政府的動員準備分工，而最重要就是要能超前部署、預做準備，同時要讓民眾明瞭平戰轉換時期的各種狀況，避免因資訊掌握不清楚，造成人心惶惶。

至於方案細節，蘇貞昌請行政院秘書長李孟諺重新盤整各部會職掌分工及責任歸屬，待盤整完成後再公布。（編輯：楊凱翔）1101224