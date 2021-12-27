國民黨民調 近5成支持竹竹苗2026合併

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（中央社記者王承中台北27日電）大新竹合併議題延燒，國民黨主席朱立倫提「2026竹竹苗科技都」構想。國民黨今天公布民調，近5成竹竹苗民眾贊成竹竹苗科技都，高達7成認為應先做好配套措施，再於2026年合併升格。

朱立倫今天與新竹縣長楊文科、苗栗縣長徐耀昌、國民黨新竹縣市、苗栗縣立委，以及新竹縣市、苗栗縣議會議長、副議長等人，召開「2026竹竹苗科技都」記者會，並公布由國政基金會所做民調。

民調顯示，48.5%的竹竹苗民眾贊成竹竹苗科技都，反對有36.6%；74.8%認為竹竹苗應先做好縣市合併配套措施於2026年升格，僅有12.3%民眾認為2022年完成合併升格，其中20到29歲、30到39歲，對於2026年升格的支持度皆超過8成。

國民黨這份民調12月24日至25日進行，以電話訪問新竹縣市、苗栗縣年滿20歲民眾，有效樣本1084份，在95%的信心水準下，抽樣誤差為正負3%。

朱立倫表示，區域重劃是國家重要大政方針，不可因一人之私、一黨之私倉促立法或合併。台灣半導體產業獨步全球，應做整體規劃，竹科園區也包含苗栗的園區，新竹縣市與苗栗縣是同一生活圈，文化上也有淵源。民進黨只考量新竹縣市合併，把苗栗拋在升格外，讓苗栗情何以堪。

朱立倫指出，縣市升格要有配套，其中最重要的就是攸關地方財政的財政收支劃分法，如何把資源公平下放，但財劃法修法已延宕20年，民進黨作為執政黨及國會的多數黨，為何不號召朝野政黨，好好修訂財劃法。

民進黨質疑2026年楊文科任滿，是否在為楊文科做準備？朱立倫會前受訪表示，國民黨沒有考慮5年後的情況，讓竹竹苗自己成立籌備委員會做完整的規劃，加上財政的配套，這才是正軌。

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楊文科受訪時指出，他希望大家好好考量國土重劃、行政區劃，2026竹竹苗科技都有5年的時間做準備，他認為是足夠的，跟選舉沒有關係，他從未提過選或不選，也不會去考慮這樣的問題。

新北市長侯友宜曾表示，執政黨在選前關鍵時間要進行縣市合併升格不太好；朱立倫表示，距離明年選舉只剩下11個月，現在各政黨都在準備提名，怎能用這種幾乎不理性，為個人之私、因人設事的方式不顧台灣整體區域規劃。相信每位不分黨派的縣市首長、議員都要站出來反對，也呼籲民進黨的朋友不要忍耐了。（編輯：謝佳珍）1101227