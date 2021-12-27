主持中央災防會報 蘇貞昌：善用科技建立災防監測

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（中央社記者陳俊華台北27日電）行政院長蘇貞昌今天主持中央災防會報表示，請內政部盤點早期開發的山坡地設施，確認國土變異情形；為因應極端氣候挑戰，請各部會調整相關法規及災害應變機制，並善用科技偵測，建立完善災防監測與防範機制。

行政院晚間透過新聞稿指出，蘇貞昌今天主持「中央災害防救會報第45次會議」時表示，再過幾天就是新的一年，今年是地球不平靜且辛苦的一年，各地災害頻傳，其中武漢肺炎爆發至今已近2年，造成全球超過2.7億人確診、近540萬人死亡。

蘇貞昌說，在舉世滔滔、疫情再起的情況下，台灣在總統蔡英文領導下，全體民眾都能重視防疫規範，與政府密切合作，讓台灣平安，他要向民眾表達感謝。

蘇貞昌指出，疫情嚴峻之下，世界各地仍頻傳災情，如美國中西部一天就有30多起龍捲風襲擊6州、馬來西亞連日暴雨，造成上萬人流離失所。中央災害防救會報各位委員踴躍出席並提出建言，對於各種災害狀況都已研擬相關應對方式，希望未來持續努力。

蘇貞昌在聽取內政部營建署「山坡地建築開發案及其上游影響區填土整地之調查、安全評估與致災預防作為」報告後表示，部分台灣早期山坡地開發案雖合法，但因當時法令可能未盡周延，導致部分山坡地或建築可能存在變異情形，請內政部營建署就現有資料，進行完整盤點。

蘇貞昌說，1966年英國威爾斯小鎮艾伯凡礦區礦災、1997年汐止林肯大郡崩塌，今年7月日本靜岡縣大規模土砂災害、8月高雄市明霸克露橋被泥流沖毀等例證，強調台灣的法規及災害應變機制，都應因應極端氣候進行調整，尤其台灣與日本同處地震帶與颱風頻繁地區，如果持續降雨恐爆發土石流，造成傷亡慘重。

蘇貞昌表示，請交通部、營建署及農委會儘速加強辦理國土變異地點及土石流潛勢溪流位置等工作，並將極端氣候所造成的各式情況變化，納入新的考量因素；同時須釐清中央與地方的權責劃分，以最嚴格標準建立考核、監督與複核機制。

蘇貞昌強調，中央該負責的事務，絕不推諉，面對極端氣候挑戰，政府責任重大，絕不容許有任何輕忽，造成民眾生命及財產的損失。

針對農委會所提「崩塌防災體系架構與崩塌管理權責分工執行現況」報告，蘇貞昌表示，災害的預防機制最為重要，2009年八八風災造成高雄小林村事件後，政府就落實執行預防性、強制性撤離等措施。

蘇貞昌說，在極端氣候及地形變化等長期影響下，可能會出現新的崩塌情況，請農委會及相關部會儘速盤整中央與地方權責分工，務必以災防為最高目標。

蘇貞昌指出，災防應注重平時的建設管理、監督與複核機制，例如8月發生高鐵苗栗路段邊坡滑動，就是因為防水、排水設施不足所致，突顯邊坡監測的重要性，請交通部嚴加督管，避免類似情形再發生。

蘇貞昌說，請農委會水土保持局善用科技，持續精進山坡地走山或邊坡滑動等偵測機制，例如林務局架設火煙動態偵測系統，以監測森林火災；氣象局現階段也可運用科技偵測到小面積的天候狀況，掌握降雨情形等，請農委會與相關部會整體盤整，建立更完善的災防監測與防範機制。

行政院指出，會中通過經濟部「公用氣體與油料管線」及「輸電線路」災害防救業務計畫修正草案，蘇貞昌請經濟部函頒實施。（編輯：林克倫）1101227