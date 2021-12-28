將官晉任 蔡總統：讓世界看到台灣守護國家決心

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將官晉任典禮28日在國防部舉行，總統蔡英文（圖）出席並致詞表示，更大的榮耀伴隨更高使命，晉任也代表肩上將扛起更大責任，盼大家與她一起努力，吸引、留住人才、提升整體戰力，讓世界看到台灣守護國家決心。中央社記者裴禛攝 110年12月28日

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（中央社記者游凱翔台北28日電）將官晉任典禮今天舉行，總統蔡英文表示，更大的榮耀伴隨更高使命，晉任也代表肩上將扛起更大責任，盼大家與她一起努力，吸引、留住人才、提升整體戰力，讓世界看到台灣守護國家決心。

「民國111年上半年陸海空軍將官晉任布達暨授階典禮」上午舉行；由於晉任典禮過往都在三軍軍官俱樂部舉行，因三軍軍官俱樂部及周邊的國軍文藝中心、國軍歷史文物館、中華福利站等4處將移交給財政部，目前已停止營業，因此今天的晉任典禮首次在國防部舉行。

總統蔡英文致詞表示，晉任的將軍都是經過多年來的層層考驗，在崗位上有傑出貢獻才能獲得晉任肯定跟榮耀，而現場還有110年下半年晉任的將官，6月因疫情影響無法當面致賀，今天特別邀請到場一起參與這個光榮時刻。

蔡總統說，她要代表國人向在場所有將官表達最深感謝，感謝各位守護國家的付出與貢獻，大家辛苦了。她也要提醒，更大的榮耀伴隨著更高的使命，今天的晉任代表大家肩上將扛起更大責任。

蔡總統指出，她曾說過，和平要靠堅實國防，堅實國防除了要有精良武器裝備，更要依賴每一名受過精實訓練的國軍官兵才能發揮戰力。特別是，隨著戰爭型態改變以及國防科技的進步，國軍一定要留住人才，讓學有專精的弟兄姊妹持續為守護國家打拚，同時也要吸引更多熱血青年投入國軍行列，這就是維持國軍戰力的重要關鍵。

蔡總統表示，為了這些目標，這些年來也做出相應的努力，從營舍改建、個裝汰換到建立長留久用制度等等，就是要讓國軍官兵感受到國家對軍人的重視，可以沒有後顧之憂的投入報國行列。

蔡總統說，去年她提出改善部隊管理制度政策，希望強化軍中關懷機制，用更周全制度鞏固社會對軍隊的正面觀感，提升軍人榮譽士氣。每一名將軍都擁有豐富歷練也是部隊重要領導，請大家與她一起努力，讓國軍吸引、留住人才、提升整體戰力，讓世界看到台灣守護國家決心。

針對區域情勢，國防部長邱國正致詞表示，近年來中共持續在印太地區擴大軍事準備，除對台灣實施軍事威懾手段外，更利用「灰色地帶」戰術與「認知作戰」，企圖分化國人，打擊軍民士氣。

邱國正指出，中共的擴張野心及軍事威脅已明顯改變印太安全局勢，嚴重影響區域的和平穩定，為有效嚇阻敵人侵犯，國軍必須先期掌握敵情威脅，運用聯合情監偵機制，有效整合各軍種情監偵單位與能量，並運用各種管道，嚴密注蒐，針對敵情狀況及戰場環境，進行全方位的情報蒐整，藉由狀況處置驗證並精進戰術戰法，強化應處作為，以達「知敵勝敵」的目標。

邱國正也說，因應迫切國防需要，加速發展「不對稱戰力」刻不容緩，國軍除持續推動國防自主之外，未來戰力整建方向，將置重點於「機動、遠距及精準打擊能力」武器系統，以建構能嚇阻侵略行動關鍵戰力。（編輯：謝佳珍）1101228