更多編輯台推薦新聞：
疫苗數位證明怎麼申請？入境哪些國家可用？QA一次看
生活

疫苗數位證明怎麼申請？入境哪些國家可用？QA一次看

日本大雪照片直擊 電車開門竟見雪牆、麥當勞叔叔只露半顆頭
國際

日本大雪照片直擊 電車開門竟見雪牆、麥當勞叔叔只露半顆頭

公共出借權試辦首年只發了40萬 出版社疾呼簡化流程
數位專題

公共出借權試辦首年只發了40萬 出版社疾呼簡化流程

前進2021新聞現場 照片回顧年度大事
專題

前進2021新聞現場 照片回顧年度大事

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
台股大漲147點收18196.81點 收盤續寫新高紀錄
首頁 / 政治
拜登
新聞專題
拜登2/300

拜登簽署國防授權法 外交部：再次展現對台支持

2021/12/28 12:47
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王慶剛台北28日電）美國總統拜登正式簽署國防授權法，建議美國防部邀請台灣參加明年環太平洋軍演。外交部今天表示，誠摯感謝美國對於台灣安全承諾再次展現堅定支持，未來將持續深化合作。

外交部發言人歐江安上午在例行記者會表示，2022財政年度國防授權法案12月7日、15日分別在美國聯邦眾議院與參議院通過，拜登（Joe Biden）也在昨天正式簽署法案，完成立法程序。其中4項與台灣相關的條文獲得保留，包括重申台灣關係法、6項保證對台安全承諾、強調支持美國國民兵與台灣合作，讓台灣維繫足夠的自我防衛能力，並邀請台灣參與2022年環太平洋軍演。

歐江安表示，外交部誠摯感謝美國行政部門與國會對台灣安全承諾，再次展現堅定支持。美國總統拜登上任以來，美方已多次強調對台灣安全承諾的支持是堅若磐石，美方以具體的行動，持續力挺台灣。

歐江安說，台灣政府將在現有堅實友好的基礎之上，持續跟美國深化安全等各領域的合作，共同維護台灣海峽及印太區域的和平、穩定與繁榮。（編輯：謝佳珍）1101228

延伸閱讀
拜登簽國防授權法強化抗中 助台自我防衛參與環太軍演
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族
請繼續往下閱讀