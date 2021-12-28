拜登簽署國防授權法 外交部：再次展現對台支持

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（中央社記者王慶剛台北28日電）美國總統拜登正式簽署國防授權法，建議美國防部邀請台灣參加明年環太平洋軍演。外交部今天表示，誠摯感謝美國對於台灣安全承諾再次展現堅定支持，未來將持續深化合作。

外交部發言人歐江安上午在例行記者會表示，2022財政年度國防授權法案12月7日、15日分別在美國聯邦眾議院與參議院通過，拜登（Joe Biden）也在昨天正式簽署法案，完成立法程序。其中4項與台灣相關的條文獲得保留，包括重申台灣關係法、6項保證對台安全承諾、強調支持美國國民兵與台灣合作，讓台灣維繫足夠的自我防衛能力，並邀請台灣參與2022年環太平洋軍演。

歐江安表示，外交部誠摯感謝美國行政部門與國會對台灣安全承諾，再次展現堅定支持。美國總統拜登上任以來，美方已多次強調對台灣安全承諾的支持是堅若磐石，美方以具體的行動，持續力挺台灣。

歐江安說，台灣政府將在現有堅實友好的基礎之上，持續跟美國深化安全等各領域的合作，共同維護台灣海峽及印太區域的和平、穩定與繁榮。（編輯：謝佳珍）1101228