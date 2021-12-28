林智堅不選大新竹 王惠美：彰化爭取升格不受影響

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（中央社記者吳哲豪彰化28日電）新竹市長林智堅宣布不參選2022年合併升格後的大新竹市長，盼各黨支持大新竹升格。彰化縣長王惠美今天指出，彰化縣升格不受影響，站在縣長立場，絕對力爭成為第7都。

王惠美今天上午前往永靖國小參加124週年校慶活動及友生樓老舊校舍拆除重建工程落成啟用典禮；在活動開始前，有媒體詢問王惠美有關林智堅不參選2022年合併升格後的大新竹市長看法及彰化縣升格是否會受影響。

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王惠美說，尊重林智堅個人的意願，但彰化升格不受影響；而彰化縣即將建縣300年，人口數125萬，絕對符合升格條件，彰化還有許多產業界的隱形冠軍，也是綠能大縣，像是總統蔡英文相當關注的風力發電有很大部分在彰化外海，種種條件都顯示彰化升格第7都當仁不讓。

王惠美指出，站在彰化縣長的立場，她絕對是力爭彰化升格成為第7都，其餘新增到九都的問題，就交給總統層級去考量。（編輯：謝雅竹）1101228