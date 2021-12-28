賴清德：今年經濟成長率6.09% 亞洲四小龍居冠

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副總統賴清德28日晚間出席台灣88工商協進會會員大會致詞說，今年的經濟成長率可望達到6.09%，連續兩年亞洲四小龍第一名。國際社會現在看待台灣是世界上一股良善的力量。（總統府提供）中央社記者溫貴香傳真 110年12月28日

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（中央社記者溫貴香台北28日電）副總統賴清德今天表示，今年的經濟成長率可望達到6.09%，連續兩年亞洲四小龍第一名。國際社會現在看待台灣是世界上一股良善的力量。因為面對疫情，台灣不僅有能力保護自己，還可以幫助別的國家。

副總統賴清德晚間出席「台灣88工商協進會第四屆第1次會員大會」致詞表示，第三任理事長梁明聖任內積極表現，不僅關心地方建設，積極推廣精緻農業，也關心彰化二林精密機械科技園區的建設，期讓彰化、中部地區能進一步發展。

副總統也恭喜接任第四屆理事長陳忠雄，相信該會在陳忠雄帶領下，一定會更上一層樓。

副總統指出，「台灣88工商協進會」非常關心彰化的發展，時常組團參訪國內指標性的公司，透過相互交流觀摩，推動新創產業，期使台灣產業升級，加速台灣經濟發展。此外，該會也非常關注國內重大政策及議題，像是司法改革、年金改革及公投問題等，可謂是台灣社會進步的重要力量，值得肯定。

副總統提到，過去這兩年來，台灣在防疫上相對其他國家比較順利及成功，所受到的衝擊比較小，經濟表現也比其他國家亮眼。去年台灣經濟成長率3.11%，是亞洲四小龍第一名，今年11月出口415.8億美元，不但創下單月新高，而且是連續17個月正成長，今年的經濟成長率可望達到6.09%，連續兩年亞洲四小龍第一名，這是大家共同努力的結果。

副總統認為，國際社會現在看待台灣是世界上一股良善的力量。因為面對疫情，台灣不僅有能力保護自己，還可以幫助別的國家；在世界各國經濟受到影響的時候，台灣也能維持經濟的發展，特別是半導體產業或者一些隱形冠軍，讓台灣擁有非常堅強的產業鏈，深獲國際社會肯定。

副總統表示，大家共同努力的結果不僅讓台灣經濟進步，也讓國際社會非常看重台灣。未來台灣要面臨的挑戰還很多，只要團結合作、共同努力，深信定能克服各種難關。

隨後，副總統擔任監交人，見證該會理事長印信交接儀式。包括「台灣88工商協進會」第三屆理事長梁明聖及第四屆理事長陳忠雄等人都出席這項活動。（編輯：蘇龍麒）1101228