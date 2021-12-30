錄取高普考申請保留受訓資格 進修碩博士占7成

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳俊華台北30日電）保訓會今天表示，高普考正額錄取人員如因服兵役、進修、懷孕等事由，可申請保留受訓資格。近3年申請保留比率約5%，民國109年有214人申請，以進修碩博士最多，共157人、占7成。

考試院透過新聞稿表示，上午院會中，公務人員保障暨培訓委員會以「109年公務人員高等考試三級考試暨普通考試正額錄取人員保留錄取（受訓）資格辦理情形」為題進行業務報告。

保訓會指出，110年公務人員高等考試三級考試暨普通考試將在明年1月4日放榜。正額錄取人員如因服兵役、進修碩博士、疾病、懷孕、生產、父母病危、子女重症、其他不可歸責及養育3足歲以下子女等事由，無法立即接受分配訓練，可向保訓會申請保留受訓資格。

保訓會表示，近3年高普考正額錄取人員申請保留比率約5%，109年高普考正額錄取人員，計有214人申請保留受訓資格；其中以「進修碩博士事由」申請保留受訓資格計157人、占7成，並有逐年增加的趨勢。

保訓會說，因108年兵役制度改為招募並行、役期縮短為4個月，近2年以「服兵役事由」申請保留受訓資格的比率較為降低。

保訓會表示，依公務人員考試法第5條規定，保留錄取資格者在保留原因消滅後，或保留期限屆滿後3個月內，必須向保訓會申請補訓，如逾期未提出申請補訓，就喪失考試錄取資格。

保訓會指出，105年到107年高普考未依限申請補訓已喪失資格者，共有117人，平均流失率約15%，主要與個人生涯規劃改變有關；高普考保留比率與流失率統計資料，是考選及用人機關評估用人需求人數，及增額錄取人數時的重要參據。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

考試院長黃榮村表示，高普考是國家取才的主要管道之一，也是年度錄取人數最多、最具代表性的公務人員考試，考選、培訓與任用要緊密結合，為國家培育及選拔適格公務人員，強化整體公務人力素質。

黃榮村說，保留錄取資格的規定有其政策規範目的及實務需要，為兼顧機關用人需求及考試錄取人員權益，請保訓會持續統計分析相關數據，提供考選及用人機關評估及時甄補人力的參考，並請持續精進考試及多元管道進用政策。（編輯：蘇志宗）1101230