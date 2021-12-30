國軍睦鄰經費增幅高 立院委員會決議促檢討

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（中央社記者王慶剛台北30日電）立法院外交及國防委員會今天審查111年度國防部預算案，通過民進黨立委王定宇、國民黨立委陳以信等人所提的主決議指出，國軍睦鄰經費捐助鄉鎮數目逐年遞增，經費增幅妥適性待商榷，要求國防部檢討改善。

高雄壽山動物園改造工程獲國營事業上億元補助，引發外界對國營事業睦鄰基金的討論。立法院外交及國防委員會上午審查國防部預算，民進黨立委王定宇、劉建國、國民黨立委溫玉霞、陳以信等人也針對國防部的睦鄰經費提出主決議。

王定宇等人所提主決議指出，依國防部所屬單位111年度預算書「捐助經費分析表」，該年度為改善主要武器訓場及飛彈營區周圍人民生活相關設施，編列的睦鄰經費共計新台幣4億3560萬元；其中3億9900萬元為主要武器訓練場睦鄰經費，陸軍編2億2700萬元、海軍4800萬元、空軍1億1400萬元、軍備局1000萬元，較110年度該類睦鄰經費法定預算數3億7100萬元，增加2800萬元，增幅達7.55%。

提案指出，近年各軍種評定等級結果發現，睦鄰經費捐助鄉鎮數目逐年遞增：106年度捐助鄉鎮數僅41個，到了111年度已增為50個，且同期間曾經增加捐助額度的鄉鎮有58個，減少捐助經費者僅13個，呈現易增難減的現象。

因此，提案指出，國防部在109年修訂睦鄰工作要點，允許在「睦鄰等級評審基準表」評定項目外酌增捐助額度，其妥適性有待商榷，應引以為鑑並確實檢討改善。

委員會也通過國民黨立委溫玉霞所提修正文字表示，雖睦鄰捐助受主要武器訓場影響周邊地方政府主動提出申請，或要求大幅增加睦鄰經費捐助額度之狀況下，國軍配合執行環境監測，並評估影響程度及睦鄰經費捐助審議，考量國軍訓場維持不易，則應在預算支出及使周邊居民感受到國軍睦鄰美意取得平衡，方能確保部隊戰演訓工作執行順遂。

另外，立法院外交及國防委員會邀請駐日代表謝長廷今天列席報告「我國對日關係與福島五縣市食品進口爭議」，不過，謝長廷再度請假。

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立法院外交及國防委員會召委陳以信受訪表示，政府正規劃福島5縣食品進口，謝長廷在台灣卻迴避面對民眾與國會監督，是不是謝長廷回到日本之後，很快就要宣布開放福島5縣食品進口。

外交部在「我國對日關係與福島五縣市食品進口爭議」書面報告中指出，政府對日本食品議題的一貫立場是「食安優先」，第一要務是為民眾健康把關。有關日本福島等五縣食品進口管制問題，外交部尊重並配合食安主管機關的專業判斷，依據國際規範與科學數據，並參考其他國家的作法審慎妥處，未來外交部將持續積極協助建構台日雙邊對話平台。（編輯：蘇志宗）1101230