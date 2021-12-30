111年元旦升旗典禮預演 陳時中率60醫護領唱國歌

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（中央社記者溫貴香台北30日電）中華民國醫事團體元旦升旗典禮委員會今天在府前廣場舉行民國111年元旦升旗典禮預演，由衛生福利部長陳時中率領60名醫護代表領唱國歌，陳時中特別感謝長期站在第一線抗疫的全國醫護同仁，111年仍會持續為國人健康堅守崗位。

中華民國醫事團體元旦升旗典禮委員會晚間發布新聞稿表示，元旦升旗典禮下午在總統府前廣場進行總彩排，包括國防部示範樂隊暨三軍儀隊、北一女中樂儀旗隊、建國中學樂旗隊、重症搖滾、拍謝少年、醫護合唱團等單位出席。

111年元旦總統府升旗典禮以「堅韌台灣 立足世界World as One」為主題。主辦單位表示，為表彰抗疫有功的第一線醫護人員，國歌領唱團體由中央流行疫情指揮中心指揮官、衛福部長陳時中率領60名台灣優秀醫護代表組成，成員為來自全台各地的醫護、牙醫、中醫與藥師等人員。

主辦單位說，每一位合唱團成員的背後，都是一頁台灣抗疫過程動人故事。例如照顧地方基層的中醫師王姿涼、陳博淵，學成後返鄉投入蘭嶼醫療服務的護理師張淑蘭，彰化線西衛生所護理長鄭聿凌也是最年輕醫療奉獻獎得主。

此外，還有在嘉義番路山區執業的藥師蕭博勝，以及疫情期間剛動完視網膜剝離手術，卻仍堅持服務偏鄉老人的藥師翁清勝等人。

除了奉獻基層醫療的代表，還有身處前線調度整合醫療資源的醫師，像是具牙醫身分的前台中市長張溫鷹、協調募集口罩的醫師羅浚晅，以及關注社區醫療防疫的醫師洪德仁。

主辦單位指出，升旗典禮前的暖身演出設計以致敬醫護為主軸，預計從清晨5時開始，除建中樂旗隊及北一女中樂儀旗隊，重頭戲「向醫護致敬演唱會」由深受年輕人喜愛的獨立樂團「拍謝少年」開場；緊接是高雄長庚醫院急診室醫師組成的「重症搖滾」帶來自創曲目，將他們在第一線抗疫過程中，親身感受的點點滴滴化為歌曲，為台灣民眾加油打氣。

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主辦單位在升旗現場備有限量款主視覺設計口罩6000個，將在民眾入場時發送，每人限領一個；同時為因應中央疫情指揮中心對大型集會活動的最新規範，特別提醒所有參加民眾全程除飲水外，都要戴好口罩，保護自己也保護他人。

主辦單位呼籲參加民眾，遵照5大入場指示：戴口罩、早到場（上午4時30分開放）、1922簡訊實聯制、測體溫（37.5度以上拒絕入場）、過安檢，才能盡速進到會場內，一起度過安全又開心的元旦升旗典禮。（編輯：蘇龍麒）1101230