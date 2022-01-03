陪林靜儀站路口 基進黨主席：1/9投票告別顏家

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台中第2選區立委補選將於9日投票，台灣基進黨主席陳奕齊（前右2）等人3日上午陪同民進黨台中立委補選候選人林靜儀（前右3）在路口拜票。（林靜儀競選總部提供）中央社記者趙麗妍傳真 111年1月3日

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（中央社記者趙麗妍台中3日電）台灣基進黨主席陳奕齊今天率前立委陳柏惟等黨員，陪同民進黨籍台中第2選區立委補選候選人林靜儀在路口拜票。陳奕齊表示，民主政治要選出好人才服務選民，呼籲投票告別顏家。

台中市第2選區立委補選1月9日投票。陳奕齊今天上午率領陳柏惟等黨員，在沙鹿區向上路、屏西路口，陪同林靜儀向往來民眾拜票，國民黨候選人顏寬恒競選總部就在附近，媒體詢問挑選該路口是否有特別意義。

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陳奕齊與林靜儀接受媒體聯訪，林靜儀表示，選區內較大的路口，幾乎都有對手的看板，躲也躲不掉，時常必須站在對手看板下拜票，爭取所有可以曝光的空間。

陳奕齊指出，顏寬恒的家族擁有許多土地、建築物，在台中選擇路口時，有可能就會選到他的土地，「不小心就會踩到」。顏家一直強調服務，但政治服務不該是利用公職身份去服務家族利益，民主政治要選出好人才服務選民、大眾，呼籲支持林靜儀，告別顏家。（編輯：郭諭儒）1110103