疫情期間逾260萬人遲換護照 領務局籲儘速申換

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（中央社記者王慶剛台北6日電）外交部領事事務局長葉非比今天表示，前兩年受疫情影響，平均每年約僅30餘萬人申請換發護照，兩年累積下來延遲沒有更換護照者多達260萬人，因應日後疫情緩和出國人數激增，護照申辦可能需求爆量，因此呼籲民眾可以預先更換新版護照。

葉非比在今天的外交部線上例行記者會上表示，外交部去年1月11日發行新版晶片護照，截至去年年底，平均每個工作日的申辦護照核發量為1220件。

葉非比指出，由於近兩年受疫情影響，一年僅約30餘萬人申請換發護照，因此兩年累積下來延遲未換照的人數已達260多萬人，但若之後疫情緩和、出國需求增加，可能造成申請爆量，領務局呼籲民眾可以預先更換新版護照。

葉非比說，疫情期間外館的簽證申請量呈現下降，但護照和文件證明的申請量大增，主因為台灣疫情控制得宜，因而吸引大量旅外民眾返台，持雙重國籍的民眾也因為邊境管制，多改持台灣護照返台；因此去年國外護照核發量7萬多件，較109年則為4萬多件，成長64%，創歷史新高。

葉非比表示，外籍人士申請來台簽證減少，去年停留簽證年減58%，居留簽證也年減47%。

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葉非比指出，今年1月11日是領務局發行新版護照一週年，因此別舉辦「春暖花開波鴿賀歲」旅外安全推廣活動，於1月7日到12日辦理LINE官方帳號旅安有獎徵答活動，只要參加有獎徵答並且答對的民眾就有機會抽到領務局的限量「春暖花開波鴿紅包禮盒組」，少數幸運兒可以額外獲得限量100組的「波鴿護照套」或限量200組的「奈米銀抗菌噴霧禮盒」。

葉非比表示，領務局今年首次設計紅包禮盒組，把台灣風景名勝包括台北101、阿里山小火車、台南孔廟還有花東海岸線呈現在禮盒上，一組3個紅包。在1月10日至12日期間，民眾只要到領務局或外交部在台中、嘉義、高雄及花蓮的辦公室申辦護照、簽證或文件驗證並完成繳費，就可以憑繳費證明領取波鴿紅包禮盒組，一人一份，送完為止。（編輯：蘇志宗）1110106