17歲少年打工遭囚禁凌虐 監委申請自動調查

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（中央社記者陳俊華台北6日電）監察委員葉大華、高涌誠今天說，彰化一名17歲少年遭雇主囚禁凌虐，身心嚴重受創；對於兒少就業安全、勞動權益及兒少被害人權益是否獲充足保障，兩人表達高度關切，已申請自動調查。

葉大華、高涌誠透過新聞稿指出，據媒體報導，彰化一名17歲少年，在109年經由人力仲介到桃園做鐵工，遭雇主私行拘禁，並以毆打、強迫食用屎尿、空氣槍射擊500發BB彈等方式凌虐，甚至遭以電線自製的電刑裝置電擊長達3、4小時之久，造成少年腳趾壞死而截肢。少年罹患嚴重創傷後壓力症候群，須持續進行治療，最近司法判決出爐，再度引起社會關注。

葉大華、高涌誠表示，依勞動基準法第44條規定，雇主僱用童工及16歲以上未滿18歲之人，不得使其從事危險性或有害性的工作；就本案仲介過程的合法性、工作環境危險性質等涉及兒少勞動權益事項問題，及兒少遭受職場凌虐或霸凌是否應納入社會安全網範圍，表達高度關切。

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葉大華、高涌誠說，針對這類兒少遭職場凌虐的案件，司法判決結果對於被害人權益影響甚鉅，類似個案如何落實CRC兒少權益保障，司法人員是否具備人權素養及知能，偵審過程是否訂有程序性保障或審核與修訂等相關機制，亟需關注。

葉大華、高涌誠表示，就本案而言，相關行政主管機關是否有善盡查處之責、針對兒少在職場遭受凌虐或霸凌的預防，是否有行政違失或怠忽職守之處、相關司法機關就法官職前及在職訓練是否有依CRC兒少最佳利益原則及程序，確保兒少意見、弱勢處境、兒少福祉都被納入考量、是否有踐行被害兒少保護程序等，都有深入調查必要。（編輯：黃國倫）1110106