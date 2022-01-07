高普考增額錄取遭質疑 考選部：滿足實際用人需求

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高普考增額錄取遭質疑，考選部7日表示，是為滿足實際用人需求。圖為109年度高普考放榜，考生和家長到現場看榜。（中央社檔案照片）

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（中央社記者賴于榛台北7日電）高普考遭質疑年年增額錄取，有公平性問題。考選部今天表示，公務人員考試增額錄取名額，是為滿足實際用人需求，避免機關因部分錄取但無法立即接受分發者，影響推動公共事務與對民眾的服務。

有民眾今天透過自由時報投書指出，高普考年年增額錄取，標準不一，有公平性問題。

考選部下午發布新聞稿解釋，現行公務人員考試錄取人員分為正額錄取與增額錄取，依公務人員考試法第3條規定，公務人員的考試，應依用人機關年度任用需求決定正額錄取人員，依序分配訓練。

同時，考選部說，得視考試成績增列增額錄取人員，列入候用名冊，於正額錄取人員分配完畢後，由分發機關或申請舉辦考試機關配合用人機關任用需要，依考試成績定期依序分配訓練。

對於公務人員考試增額錄取機制，考選部表示，制度自民國84年實施迄今，目的是為滿足用人機關實際用人需求，若公務人員考試僅依照機關年度任用缺額需求僅錄取正額錄取人員，即使精準的估算，往往會因為不可歸責事由影響用人。

考選部說，如高普考試重榜錄取，或錄取人員於放榜後有服兵役、進修碩博士、疾病、懷孕、生產、父母病危、子女重症、養育三足歲以下子女等不可歸責事由，錄取者若無法立即接受分發，均可以提出申請保留正額錄取資格，造成報缺的用人機關無人可用，影響公共事務的推動與對民眾的服務。

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為維護國考的公平公正與公開，考選部強調，公務人員考試增額錄取名額提報與決定程序、名額計算方式，與正額錄取名額比例限制，訂有嚴謹的標準規範，須由分發機關銓敘部及行政院人事行政總處提報，並轉陳報考試院會議，最後再由該考試典試委員會第二次會議依法決定。

考選部指出，上述包括提報與決定程序、名額計算方式，與正額錄取名額的比例限制，均有相當嚴謹的標準規範，詳細規定可參閱考選部全球資訊網；未來有關增額比例限制問題，將視用人機關需求滾動式檢討。（編輯：康世人）1110107