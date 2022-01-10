蘇貞昌：民眾施打疫苗意願提高 1922會重啟

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行政院長蘇貞昌（左3）10日指出，政府鼓勵大家趕快打疫苗，現在民眾意願也提高，所以1922疫苗預約平台會重啟，已經都談好、準備好，下午指揮中心會跟大家報告。左起為行政院發言人羅秉成、農委會主委陳吉仲；右起為財政部長蘇建榮、交通部長王國材。中央社記者郭日曉攝 111年1月10日

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（中央社記者陳俊華台北10日電）行政院長蘇貞昌今天說，疫苗量足夠、品項也夠，政府鼓勵大家趕快打疫苗，現在民眾意願也提高，所以1922疫苗預約平台會重啟，都已談好、準備好，下午指揮中心會跟大家報告。

蘇貞昌上午在農委會主委陳吉仲、交通部長王國材陪同下，視察台北郵件處理中心國際包裹檢疫措施。

蘇貞昌受訪時表示，上午再次主持擴大防疫會議，國外疫情愈來愈嚴峻，台灣雖相對平安，但有好幾起境外移入案例，增加很大負擔，所以必須嚴守國門第一關，才能讓病毒不進入海關與社區，才不會有行李推車把手、廁所感染等問題。

他認為，民眾回鄉過年是人情、是需要，但因國外高風險，所以甘冒高風險危險為民眾嚴守的清潔工、防疫車隊、保全、機場及海關工作人員都非常辛苦，請民眾體諒他們的辛苦，給他們尊重與配合，務必遵守相關規範。

蘇貞昌說，目前疫苗量足夠、品項也夠，請大家儘快打第二劑、第三劑，還沒有打第一劑的人更要趕快，才能保護自己；現在雖然有一些本土案例，但因為打疫苗，重症、死亡大為減少，請大家趕快打疫苗。

蘇貞昌指出，政府鼓勵大家趕快打疫苗，現在民眾意願也提高，所以1922平台會重啟，已經都談好、準備好，下午指揮中心會跟大家報告；現在第一線診所、施打站都已開設，民眾可以就近施打。

談到外界質疑，政府為何不把美國升為疫情傳播高風險國家，蘇貞昌表示，所有國家，只要是高風險都列入，不針對哪一國，而是針對從哪一些國家回來的人會有高風險，沒有對哪一國特別好或不好。

此外，蘇貞昌表示，3年前就是這時候，他上任第一天就到國際機場要求抽檢隨身行李，從本來的30%調為100%，因此3年來，全中國都已有非洲豬瘟案例，周邊14個國家淪陷，台灣跟日本安全，這非常不容易，他要感謝所有工作人員，尤其在第一線最辛苦。

蘇貞昌說，春節要到了，最近兩個星期查驗的郵包裡，竟又有從國外透過郵包寄送的肉製品進來，非常的不對，收件人等相關者都要追究相關責任。

他強調，這方面一定要把守好，才能有豬肉吃，新台幣2000億的豬肉產值才不會破產；守護國人的安全，請大家共同嚴格把關，就像防守疫情一樣。（編輯：康世人）1110110

行政院長蘇貞昌（前右3）10日上午在行政院發言人羅秉成（前右2）、農委會主委陳吉仲（前右4）、財政部長蘇建榮（前右5）、交通部長王國材（前右1）等陪同下，視察台北郵件處理中心國際包裹檢疫措施。中央社記者郭日曉攝 111年1月10日

行政院長蘇貞昌（前左4）10日在農委會主委陳吉仲（前左3）、財政部長蘇建榮（前左1）、交通部長王國材（前左2）等人陪同下，視察台北郵件處理中心國際包裹檢疫措施，感謝所有工作人員。中央社記者郭日曉攝 111年1月10日

行政院長蘇貞昌10日上午視察台北郵件處理中心國際包裹檢疫措施，防範非洲豬瘟。圖為檢疫犬訓練有素，任務完成後與相關作業人員擊掌。中央社記者郭日曉攝 111年1月10日