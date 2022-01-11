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公投補選罷免皆輸 藍中常委建議召開黨是會議

2022/1/11 15:22
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（中央社記者劉冠廷台北11日電）國民黨在四大公投、台中第2選區立委補選、立委林昶佐罷免案失利，黨內要求檢討聲浪四起；中常委林金結預計明天中常會提案建請黨中央盡速召開黨是會議，討論黨的路線、黨名與結構。

林金結提案指出，建議召開黨是會議，邀請14縣市首長、歷任黨主席、黨內菁英領袖、社會賢達、具影響力者，就國民黨路線、黨名、結構進行大破大立的討論與檢討，作為2022年、2024年選舉佈局參考與方針。

國民黨主席朱立倫上任後提出邀請黨員回娘家的「同舟計畫」，引發些許黨內爭議，有中常委近日展開連署提案，要求在「同舟計畫」新增但書，明定申請重回國民黨時，4年內曾有違紀參選、加入或協助其他政黨、公開攻訐國民黨、同志者，黨部得拒絕其申請，已申請者組發會應予註銷；該提案預計在明天中常會提出。

此外，國民黨黃國園黨部前主委于北辰日前宣布退黨，後續也持續批評國民黨；國民黨中常委已展開連署提案，針對于北辰等因個人之私退黨，退黨後持續污衊國民黨、黨主席、國民黨員等，建議黨中央針對近年自動退黨黨員由考紀會再行辦理開除，以昭公信；該提案預計在明天中常會提出。（編輯：謝佳珍）1110111

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