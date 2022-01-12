蘇貞昌上任閣揆將滿3年 蔡英文肯定施政

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（中央社記者葉素萍、林育瑄台北12日電）總統兼民進黨主席蔡英文提到，行政院長蘇貞昌帶領的行政團隊，14日就滿3年，3年來經歷許多挑戰，度過一關又一關的困難；蔡英文也向黨內提到，一起努力，在農曆年前把疫情穩定下來，讓大家可安心過好年。

蔡英文今天在民進黨中執會感謝黨公職，她說，從公投到補選以來大家一起所做的努力，包括，去年12月18日公投及1月9日選舉結果顯示，無論是對事的公投或是對人的選舉，只要平時努力把執政做出績效，面對挑戰大家團結全力以赴，就可以得到國民的認同和信任，再艱難的逆境，都挺得過去。

她說，尤其是行政團隊，蘇貞昌帶領的行政團隊，後天就要滿3年，3年來，經歷許多挑戰，度過一關又一關的困難。

蔡英文表示，這個團隊穩健踏實，不但對於疫情積極掌握因應，也讓經濟在逆勢中穩定成長，各項陸續推出的社福措施，也讓國民得到照顧。作為總統，也是執政黨的黨主席，她要肯定，也要表達她的感謝。

蔡英文也說，最近國內的疫情出現一些變化，境外移入趨勢升高，本土案例也有增加，國際疫情相當嚴峻，疫情的挑戰更是一波又一波的來。

她指出，為了提升群體免疫力，現在，民眾只要滿18歲、完整接種兩劑疫苗滿12週，就可以接種第三劑。請大家務必配合防疫指引，盡快接種疫苗，也要繼續做好防疫措施。一起努力，在農曆年前把疫情穩定下來，讓大家可以安心過好年。

蔡英文表示，為了因應疫情變化，前天，召開選對會第一次會議，會中也達到共識，將今年的選舉作業期程，延到農曆春節之後才啟動。她要再次強調，當務之急，就是守好疫情防線；新的一年，要繼續團結防疫，也要持續走向世界。（編輯：黃國倫）1110112