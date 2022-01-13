立委控活水機二氯甲烷超標 標檢局：已令下架回收

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（中央社記者王揚宇台北13日電）時代力量立委陳椒華今天說，接獲陳情，有學術單位檢測市售活水機的水質，發現致癌物二氯甲烷超標；經濟部標準檢驗局說，經檢測後水質不符標準，已要求業者停售、下架及通知消費者停止使用等。

陳椒華今天與國立高雄科技大學海洋環境工程系教授林啟燦，再度召開記者會，呼籲消費者應停用某廠牌的活水機，避免健康遭受影響，也請政府協助消費者爭取相關權益。

林啟燦表示，該廠牌的活水機，測出有超過飲用水水質標準值20倍的二氯甲烷，證明該廠牌生飲水機設備本身確實有瑕疵。

陳椒華指出，政府應針對市售能量水、活水機進行整體的監督機制，保障民眾健康，也請經濟部標準檢驗局立刻確保該產品的停用，及後續補償、賠償計畫的合理性。

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今天受邀出席記者會的標檢局組長王俊超說，針對此案，已與行政院消保處、環保署、衛生福利部食品藥物管理署開會討論，而且經過檢測下，該產品確實有危害之虞，因此已在7日下處分，要求該公司立即停止銷售、下架，也要求廠商必須立即通知消費者停止使用，並提交相關回收改善計畫。

至於相關賠償或補償方案，行政院消保處消保官王德明指出，希望業者在改善計畫中提出，倘若無法提出完善方案，根據消費者保護法規定，可以進行團體訴訟，要求業者做出合理賠償。（編輯：蘇志宗）1110113