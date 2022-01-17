游錫堃：總預算逾6千提案 若表決要花200小時

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（中央社記者林育瑄台北17日電）立法院今天下午將協商民國111年度中央政府總預算案。立法院長游錫堃會前發布臉書貼文，指出總預算有6113個提案待協商，若協商不順利、需在院會表決處理，將花費200小時，籲朝野黨團合作、理性溝通，讓總預算案在春節前通過。

游錫堃今天下午將召集朝野黨團協商，研商「111年度中央政府總預算案」（公務預算部分）。據統計，待協商提案總數6113案，其中，國民黨團提案數多達4628案，民進黨團提案數74案。

游錫堃今天中午發布臉書，表示希望協商順利，儘速通過今年度的總預算。他指出，因共有6113個提案，如果協商不順利，在院會動用表決，包含「提案宣讀」、「按表決器」、「計算及宣布表決結果」等，平均每案約需2分鐘，6113案至少必須花費200個小時以上表決。

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游錫堃說，200小時的表決，是即使每天加開院會，立委們24小時不斷電、不睡覺，也要連續表決8天才能完成；如果一天開會8小時，就要24天才能完成，若再有人要求「重複表決及發言」，所需時間將增加近一倍。

游錫堃表示，中央政府總預算依法應在去年11月30日完成，今年1月1日開始實施；主持朝野黨團協商是立法院長的職責，他會全力以赴，但也呼籲朝野黨團合作，在少數服從多數，多數尊重少數的原則下，理性、和諧溝通，讓已延誤時間的總預算案能在春節前通過。（編輯：黃國倫）1110117