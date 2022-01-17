張麗善胞弟濫墾占用國有地遭起訴 監委24日現勘

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（中央社記者姜宜菁雲林縣17日電）雲林縣長張麗善胞弟張啟盟涉嫌違法濫墾及占用國有地案，檢方依違反水土保持法起訴張啟盟夫婦；雲林縣府收到監察院行文，監委24日將現勘林地開發案，張麗善強調依法處置。

民進黨立委蘇治芬去年指張麗善胞弟張啟盟濫墾斗六市林地、侵占國有地，裸露坡地危及民眾安全，卻包庇輕縱；雲縣府當時回應，已依法開罰。

雲林地檢署主任檢察官吳文城今天接受中央社記者電訪時指出，檢方依剪報分案調查，並請雲林縣府提供相關資料，再請第三方公正單位鑑定，已於110年12月依違反水土保持法將張啟盟夫婦提起公訴，案件目前在雲林地方法院審理。

雲林地檢署今天提供起訴書，張啟盟夫妻在107年間向雲林縣府申請斗六市林地開發，僅移除既有竹及雜木等，但張啟盟夫妻未依雲林縣府核定的水土保持申報書所訂事項施作及實施水土保持處理與維護，同時占用國有地。

檢方調查，張啟盟夫妻擅自開挖整地，闢建便道、平台，改變地形、地貌，因而使表土裸露無植生保護，造成坡面出現溝壑沖蝕、土石崩落及樹木傾倒，現仍因聯外道路邊溝損毀造成逕流漫流、逕流夾載土石沖淤至區外道路與其下接野溪。

張麗善出席林內鄉工程會勘時接受媒體聯訪，她指出，以縣政府的立場來講，只要有違規就立即開罰，「天子與庶民同罪」，沒有所謂特權，更沒有包庇。她強調，一切依法行政，縣府持續支持也配合檢調單位偵辦，如查有任何不法，定從嚴、從速辦理。

由於雲林縣府日前接到監察院的發文，3名監察委員預計24日將到縣府了解張啟盟農地開發案，聽取縣府簡報，並到現場現勘。

張麗善質疑，監察院派3名監察委員來，「陣仗是有比以往大」，不免令人遐想有政治鬥爭行動，或被淪為工具，她仍重申「依法行政」。（編輯：謝雅竹）1110117