監委查雲林張家農地開發案 藍批綠傷害台灣民主

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（中央社記者王承中台北17日電）監委24日將南下查雲林張家農地開發案。國民黨文傳會主委凌濤今天表示，民進黨立委蘇治芬喊出「下架張家」後，監察院火速派3監委南下調查，立委竟能對分權獨立的監察院指手畫腳，台灣民主再次被民進黨傷害。

風傳媒今天報導，民進黨發動「割喉戰」，繼台中顏家、宜蘭縣長林姿妙後，雲林張家成下一個目標。蘇治芬喊出「下架雲林張家」後，監委林盛豐、賴鼎銘、林郁容24日將南下雲林縣政府，調查雲林縣長張麗善胞弟張啟盟涉嫌違法濫墾及占用國有地。

國民黨文傳會主委凌濤透過新聞稿表示，蘇治芬4日喊出「下架張家」後，監察院在5日火速發函雲縣府，並計畫大動作派3監委南下調查；民進黨近來為政治清算，黨籍立委竟能對分權獨立的監察院指手畫腳、向司法機關呼風喚雨，而立法院也淪為黨的立法局，綠營執政下，任何獨立機關皆成清查政敵工具，政治追殺戲碼不斷上演，台灣民主再次被民進黨深深傷害。

凌濤表示，民進黨利用司法、監察暴力只為裂解敵對政營，口喊清算地方家族政治，卻對民進黨內的家族派系視而不見，包含雲林蘇家、屏東蘇家、高雄余家，以及民進黨立委陳明文、前嘉義縣長張花冠等人才是家族政治的實證。

凌濤指出，民進黨動用國家資源對藍營發動政治追殺的同時，卻放任內部地方派系罔顧人民利益各自分封，台灣人民都在看。（編輯：林興盟）1110117