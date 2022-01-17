監委：查雲林張家農地開發案 是收受陳情與選舉無關

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳俊華台北17日電）監委林盛豐、賴鼎銘、林郁容今天表示，調查雲林張家農地開發案，是因去年2月收受陳情、11月立案調查，部分媒體暗指監察院利用職權進行政治清算，與事實不符，相關調查作為都與選舉無關。

風傳媒今天報導，民進黨發動「割喉戰」，繼台中顏家、宜蘭縣長林姿妙後，雲林張家成下一個目標。台灣基進和民進黨立委蘇治芬喊出「下架雲林張家」後，林盛豐、賴鼎銘、林郁容24日將南下雲林縣政府，調查雲林縣長張麗善胞弟張啟盟涉嫌違法濫墾及占用國有地，除了聽取簡報，還要現地履勘。

林盛豐、賴鼎銘、林郁容透過新聞稿指出，監察院是在民國110年2月間接獲陳情，指雲林縣斗六市的山坡地，遭行為人刻意縮減開發面積，以簡易水土保持申報書，分批向雲林縣政府申請農業整坡，違規採取土石，疑雲林縣政府疏於監督，放任開挖範圍擴大，涉有違失等情形。

監委表示，監察院接獲陳情後，依監察法相關規定，交監察業務處先後在110年3月、4月及7月函請雲林縣政府查明見復。雖經雲林縣政府函復說明，但因相關法規審查與機制有無疏漏尚待釐清；因此110年11月3日監察院財政及經濟委員會中決議，推派林盛豐、賴鼎銘、林郁容等3名委員進行調查。

監委指出，立案調查後，除了110年12月再次函請雲林縣政府說明外，並在111年1月5日發函雲林縣政府，表示將由調查委員前往現地履勘。

監委表示，本案依法秉持審慎態度行使監察職權，未受政治力介入或干涉，相關調查作為，均與選舉無關。（編輯：蘇志宗）1110117