綠：監院查張家非清算 國民黨誣衊蘇治芬應道歉

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（中央社記者葉素萍台北17日電）民進黨今天說，國民黨文傳會主委凌濤誣指監察院是在立委蘇治芬發文後，才對雲林張榮味家族調查，監察院已經做出澄清，凌濤不但欠蘇治芬，也欠民進黨一個道歉。

凌濤今天表示，蘇治芬喊出「下架張家」後，監察院火速派3監委南下調查，立委竟能對分權獨立的監察院指手畫腳，台灣民主再次被民進黨傷害。

民進黨發言人周江杰晚間回應表示，監察院已說明該案於110年2月收受陳情，並於110年11月立案進行調查，部分媒體暗指監察院利用職權進行政治清算，與事實不符。

他指出，凌濤沒有任何實證，就指控蘇治芬，監察院已做出澄清；凌濤不但欠蘇治芬，也欠民進黨一個道歉。

周江杰指出，蘇治芬的父親蘇東啟與過去在國民黨威權統治時代受到迫害的受難者，其家屬與後代子孫投身台灣民主運動、對抗國民黨威權統治，這是不容國民黨扭曲的史實；國民黨竟然扭曲史實，將之比擬成國民黨眾多掌握地方政經勢力的家族派系，顯然是去脈絡的污衊行為、令人遺憾，這是踐踏台灣民主發展。

周江杰說，國民黨口中的弊案，法院早就三審定讞無罪，還給蘇治芬清白與公道；反觀國民黨想要護航的雲林張家，其家族成員涉及的司法案件遭法院判決定罪。

周江杰指出，國民黨文傳會不必藉由發新聞稿刷存在感，更重要的是，外界質疑的公共議題是否真有違規情事，不分朝野都應該尊重司法並期待儘速釐清，勿枉勿縱才是面對這些爭議事件最健康且正確態度。（編輯：林克倫）1110117