福島食品議題 國民黨籲民進黨勿強渡關山

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（中央社記者劉冠廷台北18日電）福島食品是否解禁引發關注，國民黨今天表示，拒絕民進黨恣意開放進口，會和反核食公投投下同意票的近800萬人站在一起；政府有義務為人民健康把關，勿用似是而非的國際經貿藉口強渡關山。

福島食品進口議題引發關注，戰鬥藍發起人、中廣董事長趙少康15日時曾質疑國民黨立場鬆動，國民黨隨即透過新聞稿說，並未提前針對日本核食立場發布正式新聞稿，相關討論仍在進行。

國民黨文傳會副主委林家興今天再度表示，拒絕民進黨恣意開放核食進口，會和2018年反核食公投投下同意票的近800萬台灣人站在一起，黨主席朱立倫秉持一貫的立場，對可能傷害國人健康一絲一毫的食品，國民黨絕對百分之百反對，一定跟全民站在一起。

林家興指出，人民最在乎的就是食安議題，在2018年的反核食公投中有779萬人投下同意票，民進黨政府「是忘記還是害怕想起來」；政府有義務為人民健康把關，勿再用似是而非的國際經貿藉口強渡關山，台灣人的健康不能成為民進黨的政治利益籌碼。

林家興說，當日本核食無法檢附科學的食安保證並具備產地證明、官方提供證明的輻射文件等，政府也拒絕與在野黨及民眾充分溝通，更未保證日本會協助台灣加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP），國民黨絕對與民眾站在一起，拒絕開放進口有健康安全疑慮的外國食品。

他呼籲民進黨，無需再用「福食」改名這種掩耳盜鈴的把戲唬弄人民。

林家興強調，相關的政策立場，國民黨中央與智庫、黨團齊一腳步，讓大家充分討論後凝聚共識。（編輯：康世人）1110118