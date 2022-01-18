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羅東鎮長選舉 黃適超、薛呈懿爭取民進黨提名

2022/1/18 15:50（1/18 16:36 更新）
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前宜蘭縣副縣長黃適超（前中）18日在有意爭取民進黨宜蘭縣長提名的宜蘭市長江聰淵（前右）等人現身力挺下，宣布參加民主進步黨羅東鎮長初選。（黃適超陣營提供）中央社記者沈如峰宜蘭縣傳真 111年1月18日
前宜蘭縣副縣長黃適超（前中）18日在有意爭取民進黨宜蘭縣長提名的宜蘭市長江聰淵（前右）等人現身力挺下，宣布參加民主進步黨羅東鎮長初選。（黃適超陣營提供）中央社記者沈如峰宜蘭縣傳真 111年1月18日
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（中央社記者沈如峰宜蘭縣18日電）前宜蘭縣副縣長黃適超今天宣布參加民主進步黨羅東鎮長初選，因已有前宜蘭縣議員薛呈懿爭取提名，民進黨宜蘭縣黨部表示，若協調不成，最快3月底透過民調，確認提名人選。

下屆宜蘭縣羅東鎮長選舉，中國國民黨籍現任羅東鎮長吳秋齡尋求連任，民進黨有黃適超、薛呈懿表態參選。

黃適超上午在有意爭取民進黨宜蘭縣長提名的宜蘭市長江聰淵、蘇澳鎮長李明哲、冬山鄉長林峻輔等現身力挺下，宣布參加民進黨羅東鎮長初選。

黃適超說，羅東鎮過去是宜蘭縣商業重鎮，但近年來人口逐年流失，許多年輕人因生活不易而離鄉，逐漸失去「商業重鎮」的事實。羅東鎮原地踏步12年，需要再造，才能迎頭趕上宜蘭市、礁溪鄉，重返往日繁榮。

對於黃適超的表態，薛呈懿回應，相信民進黨屆時會有公平公正的機制，選出最好的候選人，因她剛生完產，還在坐月子中，輔選團隊與網路文宣會持續耕耘，準備初選。

她認為，這不只是黨內的初選，還要選出羅東鎮具知名度且能打贏吳秋齡的人選，所以她會持續爭取提名。

民進黨宜蘭縣黨部主委陳俊宇接受媒體訪問時表示，民進黨羅東鎮長黨內初選，預計3月上旬辦理登記作業，若有2人以上登記，會先作協調；若協調不成，將在3月底或4月初透過民調，產生人選。（編輯：戴光育）1110118

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