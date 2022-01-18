駐奧地利代表：斯洛維尼亞總理友台 台願拓展關係

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駐奧地利代表張小月13日與立陶宛駐奧地利大使庫斯利斯（中）、立陶宛常駐維也納國際組織代表團團長威爾巴（右）參加維也納舉行的立陶宛自由捍衛者日活動。（駐奧地利代表處提供）中央社記者林育立柏林傳真 111年1月18日

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（中央社記者林育立柏林18日專電）斯洛維尼亞總理楊薩透露正與台灣洽談互設代表處。兼轄斯國的駐奧地利代表張小月對此事低調不願多談，不過強調雙方理念相近，台灣有意與斯洛維尼亞拓展經貿和文化關係。

張小月接受中央社記者訪問時表示，斯洛維尼亞總理楊薩（Janez Janša）擔任國會議員時多次訪台，為深入了解台灣的防疫措施，去年1月曾以總理兼衛生部長身分與衛生福利部部長陳時中進行視訊會議。

楊薩對台灣相當友好，不僅支持台灣參與世界衛生組織（WHO），去年9月也以歐盟輪值主席國身分致函歐盟27個成員國，呼籲各國在立陶宛與中國的外交紛爭上支持立陶宛。

張小月對互設代表處的進度不願多談，但強調雙方理念相近，台灣有意與斯洛維尼亞發展經貿和文化關係。

台灣近年與中東歐國家關係互動頻繁。去年10月，外交部長吳釗燮先後訪問斯洛伐克和捷克，前副總統陳建仁也訪問波蘭。

張小月表示，中東歐各國曾受共產黨統治，對國家受到極權壓力有深刻體會，並珍惜好不容易爭取到的自由成果，因此對台灣的處境特別能感同身受。

張小月2020年9月接任駐奧地利代表，並兼轄同樣位於中歐、1991年南斯拉夫解體後獨立的斯洛維尼亞和克羅埃西亞。

楊薩是斯洛維尼亞民主黨（Slovenska demokratska stranka，SDS）主席，曾在2004年到2008年、2012到2013年擔任總理，2020年3月起第3度出任總理。

楊薩近日接受印度DD India國營電視台訪問時透露，斯洛維尼亞正與台灣洽談互設代表處。他也指出，兩岸之間的生意人有著密切的往來，北京沒有道理阻止其他國家與台灣建立經貿關係。（編輯：周永捷）1110118