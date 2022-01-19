談美中關係 星前總理：最擔心台灣是否成開戰理由

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（中央社記者侯姿瑩新加坡19日專電）新加坡榮譽國務資政吳作棟今天在一場論壇談及美中關係時表示，兩國應避免因分歧而發生衝突、應接受健康的競爭關係及極大化合作；他最大的擔憂是「台灣是否成為開戰理由」。

曾任新加坡總理的吳作棟透過視訊方式出席一場有關美中關係的論壇。據星國外交部提供講稿，吳作棟在論壇中表示，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）曾說，美國對中國的關係會在「該競爭時競爭，能合作時合作，必須敵對時敵對」。

基於此架構，吳作棟建議，美中兩國應避免因分歧而發生衝突、應接受健康的競爭關係及極大化合作。他最大的擔憂是「台灣是否成為開戰理由」（whether Taiwan becomes a casus belli）。

吳作棟不認為中國大陸會想入侵台灣、武統台灣，不過，他也說，如果中國覺得沒有和平統一的機會，可能就會覺得「別無選擇」。

他指出，北京多次重申台獨是「紅線」（redline），但目前尚不清楚什麼會是促使北京採取行動的引爆點。台灣取得越多國際空間，北京將此視為美國在背後鼓勵的結果，中國大陸也相應增加對台施壓力道。

中國近來加強對台軍事施壓，共機擾台頻頻之際，美國軍艦也多次通過台灣海峽。台海緊張情勢引發國際關注。

新加坡總理李顯龍去年11月也曾說，美國及中國提升在台海周邊活動，台海緊張情勢恐導致美中之間的誤判。他雖不認為會在一夕之間發生戰爭，但目前情況確實有可能誤判情勢。

吳作棟認為，美中應進行協商，避免因台灣而發生衝突；建立熱線進行溝通而不讓誤判導致緊張情勢及軍事衝突風險升高是比較好的做法。

除了避免衝突之外，吳作棟表示，美中關係也應以健康的競爭關係為基礎，並在可行之處進行合作。

在美中兩強競爭之際，他指出，有許多迫切的全球議題需要美、中密切合作，包括自由貿易、氣候變遷、疫情因應及宗教極端主義等。（編輯：黃自強）1110119