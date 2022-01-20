中批斯洛維尼亞違反一中原則 外交部嚴正抗議

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（中央社記者王慶剛台北20日電）斯洛維尼亞總理楊薩（Janez Jansa）表示正與台灣洽談互設代表處，國台辦與中國外交部昨天批評楊薩「罔顧事實、混淆視聽」並違反「一中原則」。對此，外交部表示嚴正抗議。

外交部發言人歐江安上午在線上例行新聞說明會中表示，對於中國外交部在國際場域訓斥斯洛維尼亞總理，企圖營造台灣隸屬中華人民共和國的假象，台灣表達嚴正抗議。中國政府所片面主張的「一中原則」不被民主國家認同，中華民國台灣是自由民主國家的事實已贏得世界尊敬；兩岸互不隸屬的現況才是各國的共同認知。

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歐江安說，台灣也呼籲全球民主夥伴一起嚴正拒絕中國霸凌其他主權國家與台灣深化關係的決定，共同捍衛以規則為基礎的國際秩序。

國台辦發言人朱鳳蓮昨天表示斯洛維尼亞有關政客的言論罔顧事實、混淆視聽，並敦促斯國政府以實際行動恪守在涉台問題上的嚴肅承諾，慎重妥善處理涉台問題。中國外交部發言人趙立堅昨天也表示，斯國領導人公然發表挑戰「一個中國」原則，支持「台獨」的危險言論。中方對此「深感震驚，強烈反對」。（編輯：蘇志宗）1110120