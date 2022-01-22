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台美關係2/148

美眾議員提案撥款強化台防衛 外交部感謝跨黨合作

2022/1/22 16:41
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（中央社記者王慶剛台北22日電）美國聯邦眾議員蓋拉格昨天在眾議院提出「武裝台灣法案」，提議授權每年提撥30億美元強化台灣防衛能力。外交部今天說，感謝美國國會不分黨派對台海安全的關注，將持續深化台美關係。

外交部表示，蓋拉格（Mike Gallagher）提出的 「武裝台灣法案」（Arm Taiwan Act），旨在強化台灣防衛能力以抵禦中國入侵。

外交部指出，武裝台灣法案內容要求美國國防部長，規劃「台灣安全援助倡議」（Taiwan Security Assistance Initiative），並授權於2023至2027會計年度每年撥款30億美元，提供台灣設備、培訓與其他支持，加速台灣部署不對稱防衛能力，以延遲、削弱及阻止中國入侵。

這是美國聯邦參議員霍利（Josh Hawley）於去年11月2日，在參院提出「武裝台灣法案」（Arm Taiwan Act of 2021）的眾院對案。

外交部說，感謝美國國會兩黨議員長期以來對台海安全的關注，並以不分黨派的方式展現對強化台美安全合作的一致支持；未來台灣也將持續關注法案的後續進展，並與美國國會友人及行政部門保持密切聯繫，穩健深化台美合作夥伴關係。（編輯：康世人）1110122

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