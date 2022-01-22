立院挑燈協商總預算近2000提案 教文委員會1/24登場

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（中央社記者王揚宇、郭建伸、林育瑄台北22日電）立法院朝野黨團今天挑燈夜戰協商111年度中央政府總預算案，於深夜完成經濟、財政與部分外交及國防委員會共計約2000案預算提案；24日將繼續協商教育及文化、交通等委員會的預算提案。

立法院長游錫堃今天召集朝野黨團，協商研商「中華民國111年度中央政府總預算案」相關事宜，朝野協商從上午9時30起至晚上11時25分許結束，協商完成近2000案的預算提案；其中，外交及國防委員會預算提案部分，今天協商完國防部等單位的預算提案，外交部等單位尚待協商。

在經濟委員會的預算提案部分約1100案，財政委員會的預算提案則約有340案，協商過程還算順利，絕大多數提案在討論後通過。

朝野黨團今天在協商時數度擦出火花。由於前駐尼加拉瓜大使吳進木在台尼斷交後獲尼國國籍，台灣民眾黨立委高虹安、時代力量立法院黨團都以此提案凍結外交部預算，並要求外交部檢討；在野黨立委也指出，外交部與立委協商預算時僅派司長、副參事，質疑外交部長吳釗燮太驕傲。

由於在野黨不滿吳釗燮的解釋，民進黨立法院黨團總召柯建銘與國民黨立法院黨團總召費鴻泰溝通後，決議先協商其他部會預算，外交部預算留待之後協商。

此外，朝野協商國防部預算時，國民黨立委林奕華提案指出，內政部住都中心以興建社會住宅名義，依公告現值向國防部洽購33塊閒置土地，卻未全數用於社會住宅，要求國防部應原價購回土地。

朝野因此就住都中心的土地使用限制發生爭論，導致總預算協商一度卡住3個多小時；後經朝野達成共識，住都中心以興建社會住宅名義，依公告現值向國防部購置閒置土地，土地不得移為他用。

另根據臨時會議程安排，下週預計處理111年度中央政府總預算案、加重酒駕行政罰及刑罰等案。

酒駕防制部分，立法院交通委員會、司法及法制委員會近日已相繼初審通過相關修正草案，且不須交由黨團協商。

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在道路交通管理處罰條例部分條文修正草案上，明定公路主管機關得公布10年內第2次酒駕累犯者姓名、照片及違法事實，並加重同行者連坐處分最高至新台幣1萬5000元罰鍰。

刑罰部分，初審通過的刑法第185之3條條文修正草案，將酒駕即便未肇事的刑責，從現行的2年以下有期徒刑改為3年以下，得併科30萬元以下罰金。此外，酒駕肇事致人於死或致重傷者，增訂得併科罰金100萬元至300萬元不等的規定。（編輯：林克倫）1110122