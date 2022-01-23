出席兩岸兵推營 蔡英文：守住自由民主需要傳承接棒

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身兼民進黨主席的總統蔡英文（中）23日出席由民進黨舉辦的「亞洲民主保衛戰 第4屆兩岸情勢兵推營」結業式，進場時受到學員們掌聲歡迎。中央社記者徐肇昌攝 111年1月23日

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（中央社記者葉素萍台北23日電）民進黨主席蔡英文今天出席民進黨「兩岸及國際事務兵推營」結業式時指出，年輕人是國家未來的支柱，不論是守住自由民主的生活方式，還是各行各業的發展，都需要大家的傳承，一棒接一棒。

民進黨中國事務部20日至23日舉辦「兩岸及國際事務兵推營」，希望透過由學員參與仿真式兵棋推演，實際體驗「國安幕僚」的日常；這次營隊還特別新增「實作課程」，希望在實際操作中加強學員的全民國防意識。

蔡英文下午出席「兩岸及國際事務兵推營」結業式致詞時提到，很高興看到過去幾天的課程，有這麼多年輕人參與；培育年輕人關心公眾事務、關注國安事務，對國家的整體發展是非常重要的一件事，這也是民進黨長期努力的工作。

她說，年輕人是國家未來的支柱，不論是守住自由民主的生活方式，還是各行各業的發展，都需要大家的傳承，一棒接一棒。

蔡英文提到，她看到兵推營課程每天都從早上8時30分上到晚上10時，非常豐富，「說實在，也滿操的」。

她說，當前面對國際疫情衝擊、全球供應鏈重組以及威權主義擴張，政府在外交經貿、國家安全、防疫等工作上，都必須更加謹慎面對；在決策過程中，國安幕僚蒐集資料、提供建議，扮演非常重要角色。

蔡英文指出，這幾天的兵推營，很多學員都更加了解在執政過程中，政府治理的挑戰，不僅要考量國內外處境，謹慎規劃執政的優先順序，也要善用有限的資源和時間完成目標。

此外，她表示，在決策過程還要權衡各界不同立場，持續溝通，才能把政策落實，透過這些課程，她想大家都能感受到，無論是當總統，或是當國安幕僚，除了腦力，其實也滿消耗體力的。

蔡英文說，民進黨有很多優秀從政黨員，過去也參與過青年營隊，累積知識和經驗，現在不論是擔任民意代表、或是在行政部門服務，都有傑出表現，相信大家在未來也一定能做到。

蔡英文提到，她聽說學員這幾天的表現都很積極、抗壓性很高，相信成果發表會相當精采，「等一下換總統聽你們說」。

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民進黨中國事務部主任吳峻鋕表示，這幾年印太情勢變化非常大，美中關係緊繃，台美關係升溫，中共擴張野心愈來愈明顯，對台灣也是文攻武嚇，還有很多假訊息滲透，台灣要訓練愈來愈多國安人才。

吳峻鋕指出，民進黨發現青年朋友對國安議題愈來愈重視，從學員的熱烈參與就可看得出來，他希望兵推營可成為民進黨的招牌營隊，得到更多青年的支持。（編輯：蘇志宗）1110123